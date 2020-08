Dwie partie mięsa drobiowego wycofane z obrotu

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z obrotu dwóch partii mięsa drobiowego ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella Enteritidis. Jak podkreślił w komunikacie GIS, ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki produktu może prowadzić do zakażenia i wystąpienia salmonellozy.

"W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto Salmonella Enteritidis w 1 z 5 próbek wycinków skórek szyi kurcząt oraz w 1 z 5 próbek ud z kurcząt należących do partii numer 232/2/222/20" - podał GIS. Producentem jest firma Cedrob S.A., (Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, Ubojnia Drobiu Ujazdówek, weterynaryjny numer identyfikacyjny 14023901).

Jak zaznaczył GIS, "mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy".