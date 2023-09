Rok od otwarcia kanału. Trwa spór o dokończenie głośnej inwestycji PiS

Przed rokiem otwarto kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Do 10 września bieżącego roku skorzystało z niego łącznie 1778 jednostek, głównie rekreacyjnych. Cała inwestycja nie została jeszcze dokończona. Między Elblągiem a rządem trwa spór o to, kto ma sfinansować pogłębienie ostatniego fragmentu toru wodnego o długości około 800 metrów.

Od 18 września ubiegłego roku do 10 września br. przez kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej przepłynęło łącznie 1778 jednostek, w tym 1311 w tym roku. Większość, bo 1304, stanowiły jednostki rekreacyjne. Ponadto w tym okresie odnotowano 312 jednostek komercyjnych. Pozostałe to jednostki rybackie i państwowe.

Prace na Mierzei Wiślanej rozpoczęły się w październiku 2019 roku. Drugi etap, czyli obudowa brzegów rzeki Elbląg, jest zaawansowany obecnie w ponad 90 proc. Jego istotnym elementem jest most obrotowy w Nowakowie, który został oddany do użytkowania na początku lipca br. Całość prac w ramach tej części inwestycji ma się zakończyć do końca 2023 roku.

Spór o pogłębienie toru wodnego

Wkrótce planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty czerpalne na rzece Elbląg, w pobliżu portu w Elblągu. Prace nie będą obejmować odcinka w samym porcie. Między resortami aktywów państwowych i infrastruktury a samorządem Elbląga trwa spór co do tego, kto ma pogłębić 800 metrów toru wodnego na rzece kończącego się bezpośrednio w elbląskim porcie.

Kilka miesięcy temu resorty infrastruktury i aktywów państwowych zwróciły się do samorządu Elbląga z propozycją dokapitalizowania spółki komunalnej zarządzającej portem. Ministerstwa chcą przekazać do 100 mln zł - w zamian za większościowy pakiet udziałów w przedsiębiorstwie - i tym samym dofinansować niezbędne inwestycje rozwojowe w porcie.

Kiedy koniec inwestycji?

Całkowita długość planowanej drogi wodnej to niemal 23 km. Po zakończeniu całości prac kanał żeglugowy ma pozwolić przepływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany jednostkom o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów i szerokości do 20 metrów. Koszt inwestycji był szacowany na 2 mld zł.