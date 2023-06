Gwiazdki Michelin rozdane. Pierwsza w Polsce restauracja z dwiema

Gwiazdki Michelin dla restauracji w Polsce rozdane. - To najwyższe wyróżnienie gastronomiczne będące zobowiązaniem, będące zobowiązaniem do stałego utrzymywania poziomu oraz do ciągłego rozwoju - wskazał Maciej Dobrzyniecki, prezes Polskiej Akademii Gastronomicznej. Swoją pierwszą gwiazdkę zdobyła restauracja Muga z Poznania. To pierwszy lokal z gwiazdką w stolicy Wielkopolski. Krakowska restauracja Bottiglieria 1881 jako pierwszy lokal w Polsce zdobyła drugą gwiazdkę Michelin.

W tej edycji przewodnika Michelin inspektorzy odwiedzili 19 restauracji w Warszawie, 18 z Krakowa, 11 z Poznania i jedną z Kościeliska. - Michelin to cel, do którego dążą wszyscy restauratorzy świata. To najwyższe wyróżnienie gastronomiczne będące zobowiązaniem, będące zobowiązaniem do stałego utrzymywania poziomu oraz do ciągłego rozwoju - powiedział Maciej Dobrzyniecki, prezes Polskiej Akademii Gastronomicznej.

To - jak dodał - "drogowskaz, mapa drogowa dla innych, wskazywanie wszystkim restauratorom celu jakim jest ciągły rozwój i ciągłe podnoszenie jakości wydawanego dania".

Maksymalnie można zdobyć trzy gwiazdki TVN24

Gwiazdki Michelin dla restauracji w Polsce

Krakowska restauracja Bottiglieria 1881 jako pierwszy lokal w Polsce zdobyła drugą gwiazdkę Michelin. To wyróżnienie przyznawane jest miejscom oferującym wyjątkową kuchnię i takim, dla których "warto zmienić zaplanowaną trasę".

- Mamy jeszcze większy booking, większą odpowiedzialność za to, co robimy, ale niezmiennie, to co najlepiej potrafimy to gościmy zawsze gości - powiedział w rozmowie z TVN24 Przemysław Klima, szef kuchni, właściciel restauracji Bottiglieria 1881.

- Gotuję, daję moje szczęście, staram się wszytkich ugościć, to jest moja pasja, miłość, więc ja robię to, co do mnie należy, oni nas oceniają. Widocznie robimy to dobrze i te dwie gwiazdki wydaję mi się, że są zasłużone dla nas - dodał Klima.

Gwiazdki Michelin rozdane TVN24

Swoje pierwsze gwiazdki zdobyły Nuta w Warszawie oraz Muga w Poznaniu. - Kuchnia kreatywna, dobry produkt, chyba sam się obronił, tak mi się wydaję, że spodobało się to inspektorom. Bardzo ładnie opisali recenzję w przewodniku, więc tylko to cieszy - podkreślił Artur Skotarczyk, szef kuchni restauracji Muga.

Jedna gwiazdka Michelin oznacza kuchnię wartą postoju, dwie - wartą zmiany zaplanowanej trasy, a trzy otrzymują lokale godne osobnej podróży.

Wyróżnienie BIB Gourmand, przyznawane za dobry stosunek jakości dań do ich ceny, otrzymały krakowskie Molam, Fromażeria i Tu.restaurant z Poznania oraz cztery lokale ze stolicy: Koneser Grill, Kieliszki na Próżnej, Le Braci oraz alewino.

Po raz pierwszy Polska ma swój własny przewodnik. W Michelin Guide Poland 2023 są 22 nowości. W sumie 49 restauracji: 19 z Warszawy, 18 z Krakowa, 11 z Poznania i 1 z Kościeliska. Na podstawie weryfikacji i ocen inspektorów 3 restauracje zostały nagrodzone prestiżowymi „gwiazdkami”, siedem otrzymało tytuł Bib Gourmand, a aż 39 znalazło się w rekomendacjach.

Przewodnik Michelin pojawia się na rynku od 1900 roku i jest uznawany za najważniejszy przewodnik kulinarny na świecie. Stanowi numer jeden zarówno pod względem wysokości sprzedaży, jak i historii oraz reputacji. W tej edycji Michelin Guide objął swym zasięgiem 62 regiony i miasta, z czego aż 30 znajdujących się w Europie.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes