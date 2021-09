Miliarderzy chcą wybudować elektrownię jądrową w Polsce. Podali szacowany koszt

Michał Sołowow i Zygmunt Solorz chcą wybudować elektrownie jądrową w Pątnowie w województwie wielkopolskim. Pierwszy reaktor ma powstać do maksymalnie 2030 roku, a kolejne w rocznych odstępach - zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Michał Sołowow. Budowa wszystkich sześciu reaktorów ma kosztować około 4,8 miliarda euro.

Kilka dni temu Zygmunt Solorz i Michał Sołowow ogłosili, że chcą wspólnie zbudować elektrownię jądrową na bazie aktywów Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Na elektrownię ma się złożyć od czterech do sześciu małych reaktorów modułowych (SMR). - Zegar tyka. Jeśli prześpimy właściwy moment, to za błędy naszego pokolenia zapłacą zdrowiem i swoją przyszłością rzesze ludzi. Oraz polska gospodarka, którą wykończą ceny brudnej energii. Przestaniemy być atrakcyjnym miejscem do życia, a polska gospodarka przestanie być konkurencyjna - ocenił w rozmowie z "Rz" Zygmunt Solorz.