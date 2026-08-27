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Z kraju

Fuja o zatrzymaniu Piesiewicza: sam dostarczył na siebie dowody

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Radosław Piesiewicz
Michał Fuja: Piesiewicz sam dostarczył na siebie dowody
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Można powiedzieć, że sam Radosław Piesiewicz dostarczył na siebie dowody - skomentował w studiu TVN24 reporter "Superwizjera" Michał Fuja. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został w czwartek zatrzymany na polecenie wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.

O zatrzymaniu Radosława Piesiewicza jako pierwsze poinformowały TVN24 i Wirtualna Polska. Później potwierdził to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przekazał, że dalsze informacje prokuratura będzie przekazywać po przeprowadzeniu czynności z zatrzymanym.

Przed zatrzymaniem dziennikarz "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Wirtualnej Polski Szymon Jadczak ujawnili informacje o luksusowym zegarku, który Piesiewiczowi miał kupić Przemysław Kral, szef Zondacrypto.

Kral, Piesiewicz i złoty zegarek. "Jestem w szoku, dziękuję"
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Kral, Piesiewicz i złoty zegarek. "Jestem w szoku, dziękuję"

Michał Fuja, Szymon Jadczak

Fuja o zegarku Piesiewicza

- Nie ukrywam, że wywołuje to uśmiech na mojej twarzy, bo poświęciliśmy tej sprawie bardzo dużo czasu. Zostaliśmy też przez pana Piesiewicza zaatakowani. Uznał, że wszystkie nasze ustalenia nie są prawdą, a on sam miał ten zegarek otrzymać, a właściwie kupić i opłacić panu prezesowi Kralowi w ratach - mówił Fuja w programie "Dzień na Żywo" w TVN24.

Jak zwrócił uwagę, "to zatrzymanie pokazuje, że prokuratura nie chce w jego wersję wierzyć".

- To chyba pierwsza taka sytuacja, kiedy wszystkie (…) te rzeczy, o których pan Piesiewicz mówił oficjalnie (…) tak naprawdę jeszcze bardziej go pogrążyły. On potwierdził bardzo wiele rzeczy, dostarczył nowych informacji, których nie mieliśmy w trakcie pisania tekstu - zauważył dziennikarz.

- Wiedzieliśmy, że jest duże podejrzenie, że on posiada taki zegarek, ale zawsze mógł powiedzieć, że to wszystko nieprawda, że to zostało sfabrykowane i że go nie ma - wskazał.

Fuja zaznaczył, że Piesiewicz przyznał "już w pierwszych odpowiedziach, że ten zegarek znaleziony na jego ręce podczas jednego z wywiadów, to właśnie ten zegarek".

- Później przedstawił certyfikat, który jednoznacznie potwierdził, że ten zegarek, który on posiada (…) dokładnie zegarek z faktury opłaconej przez Przemysława Krala. Więc w tym przypadku sam Radosław Piesiewicz dostarczył na siebie bardzo dużo dowodów - podkreślił.

Sportowcy oszukani na tokenach

Dziennikarz zapytany o doniesienia, że sportowcy nie dostali swoich nagród za medale olimpijskie, odpowiedział, że dostali je, "jeszcze później dodatkowi sponsorzy się znaleźli, ale rzeczywiście zostali oszukani na tokenach".

- Czyli na tym, czym pan Piesiewicz najbardziej się chełpił, czyli współpracą z takim nowoczesnym narzędziem cyfrowym Token Team PL, który miał tylko rosnąć. Te tokeny zostały przyznane, ale mają dzisiaj praktycznie zerową wartość, ponieważ po upadku giełdy (Zondacrypto - red.) ich kurs spadł do zera praktycznie - wskazał.

Ustalenia w sprawie Radosława Piesiewicza

Szef PKOl miał obiecywać prezesowi upadłej obecnie giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK. Piesiewicz potwierdził, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnił, że sam zapłacił za niego gotówką. Szymon Jadczak i Michał Fuja przeanalizowali sprzeczne wypowiedzi Piesiewicza w tej sprawie.

Po publikacji WP i TVN24 prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o "pozyskaniu nowych dowodów" i "istotnym przełomie" w śledztwie dotyczącym Zondacrypto.

Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia, jaki status w sprawie ma prezes Zondacrypto. Wiadomo, że jego obrońcami są Roman Giertych i Jacek Dubois. W trakcie czynności procesowych Kral miał przedłożyć do dyspozycji majątek, który został zabezpieczony przez organy ścigania - poinformował Giertych. 

Oświadczenie ministra sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w trakcie czwartkowej konferencji prasowej powiedział, że prokuratura ma w tej sprawie "dwa priorytety".

- W dniu dzisiejszym na polecenie prokuratorów ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej służby dokonały zatrzymania Radosława P. Będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe - mówił Żurek na zorganizowanej niedługo później konferencji prasowej. Przekazał, że Piesiewicz jest obecnie przewożony do prokuratury. - Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie - zapowiedział.

Podkreślał, że sprawa "ma charakter rozwojowy", odmówił też udzielenia dalszych informacji dotyczących zarzutów. - Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro, podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać - mówił.

Jak dodał, "nie wiemy jeszcze, czy prokuratorzy wystosują wnioski o tymczasowy areszt".

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Michał FujaKryptowalutyRadosław Piesiewicz
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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