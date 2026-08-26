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Z kraju

Tak próbowano zatrzymać dziennikarskie śledztwo w sprawie Zondacrypto. "Łapówka i groźba"

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Michał Fuja
Michał Fuja o tym, jak dostał propozycję łapówki w 2020 r.
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Złożono mi w tej sprawie propozycję nie tylko łapówki, bo wiązało się to dodatkowo z groźbą - tak wydarzenia z 2020 roku wspominał w środowym wydaniu programu TVN24 "Dzień na Żywo" reporter "Superwizjera" Michał Fuja. Dziennikarz od wielu lat śledzi sprawę giełdy kryptowalut i opowiedział o zdarzeniu z 2020 roku, kiedy odezwały się do niego osoby związane z BitBayem, przemianowanym później na giełdę kryptowalut Zondacrypto. Reporter ujawnił, że nawiązał współpracę z prokuraturą, żeby ująć przestępców, ale policja przekazała mu, że "do tej sytuacji nie dojdzie".

W opublikowanym w maju artykule Michał Fuja ujawnił, że pośrednik upadłej giełdy kryptowalut oferował milion złotych łapówki za zatrzymanie prac na reportażem "Superwizjera" o giełdzie kryptowalut. Ustalono wówczas, że pieniędzy przeznaczonych na wyciszenie było znacznie więcej. W sprawie rolę odegrał również Przemysław Kral, prezes Zondacrypto, obciążony zarzutami.

Michał Fuja przyznał w rozmowie z Anną Seremak w "Dniu na żywo", że "to nie była tylko łapówka, bo wiązała się z groźbą dodatkową".

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- Czyli te pieniądze warto wziąć, za te pieniądze sobie urządzisz życie, być może kupisz nowe mieszkanie, ale jeżeli tego nie weźmiesz, to może cię czekać połamanie, za te pieniądze jakiś terrorysta może przyjechać do Polski i się tobą zająć - opowiedział.

Jak zaznaczył, "to było okraszone groźbą, to nie była po prostu sytuacja łapówkowa".

- Pamiętajmy, że to był przełom 2019 i 2020 r. i już wtedy chodziło o takie pieniądze, więc trudno sobie wyobrazić, jakie wchodzą w grę dzisiaj, kiedy ten rynek rozwinął się jeszcze bardziej, a osoby za nim stojące mają jeszcze więcej do ukrycia - stwierdził.

Fuja o współpracy z prokuraturą

Michał Fuja powiedział, że "dość szybko" postanowił "o tej sprawie poinformować prokuraturę, bo uznaliśmy (my - redakcja - przyp. red.), że jesteśmy do tego za mali, że to jest jakaś gra, która staje się bardzo niebezpieczna".

- Przyjęcie tego miliona złotych, czy bym robił to nieuczciwie (…), czy w ramach prowokacji dziennikarskiej wiązało się z bardzo dużym ryzykiem - wytłumaczył.

Jak dodał, powiadomił wówczas prokuraturę regionalną, którą "nadzorował wówczas sam Zbigniew Ziobro".

- Nawiązaliśmy pewną współpracę z policją. Miałem być obiektem, który przyjmuje w sposób kontrolowany przez policjantów tę łapówkę. I dzień przed tym dostaliśmy informację, że akcja nie dojdzie do skutku - ujawnił.

Dziennikarz stwierdził, że "przestępcy po drugiej stronie" wiedzieli, że jest "gotowy przyjąć te pieniądze" i byli "rozochoceni", a tymczasem przyjechała do niego policja i powiedziała mu: "przykro nam, ale do tej sytuacji nie dojdzie".

Dwie wersje zmiany decyzji

Jak wyjaśnił, istnieją dwie wersje dlaczego tak się stało.

- Jedna wersja oficjalna, to znaczy, że ktoś uznał, że skoro ja nie jestem urzędnikiem państwowym, nie doszło do propozycji łapówkowej, plus nie bardzo mogę też wziąć udziału jako cywil - wskazał.

Z kolei wersja nieoficjalna była taka, że "to był czas, kiedy wielu osobom zależało na tym, żeby zamknąć stację TVN".

- Nie ukrywam, że nie spodziewaliśmy się czegoś takiego po prokuraturze, po organach ścigania, które powinny dążyć do tego, żeby takie sprawy wyjaśniać - zaznaczył.

- Gdyby nie doszło do zatrzymania tej sprawy, prawdopodobnie nie dochodziłoby do kolejnych sytuacji. Wystarczy fakt, że dwa lata później zaginął Sylwester Suszek (twórca BitBay, późniejszej Zondacrypto - red.), potem był upadek giełdy i teraz ta sytuacja dzisiaj. Być może udałoby się ukrócić wszystkie inne sprawy i dzisiaj rozmawialibyśmy o czymś zupełnie innym - podkreślił.

Spotkanie na Ibizie Moskala i Chodzińskiego z Kralem

Reporter wraz z dziennikarzem Wirtualnej Polski Szymonem Jadczakiem ujawnili, że Michał Moskal, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie.

Minister sprawiedliwości o przełomie

We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek został zapytany o postępowanie w sprawie byłego prezesa Zondacrypto Przemysława Krala. Jak odpowiedział, "jest przełom w śledztwie", ale szczegóły pojawią się "w ciągu najbliższych tygodni".

Na stronach prokuratury we wtorek pojawiło się oświadczenie dotyczące śledztwa w sprawie Przemysława Krala.

"Postępowanie w sprawie ZondaCrypto ma charakter dynamiczny - pozyskiwane są nowe dowody, przeprowadzane kolejne czynności procesowe, a w ich wyniku dokonywane są nowe ustalenia, istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy" - czytamy w komunikacie.

Żurek o kwestii Piesiewicza i zegarka

W odpowiedzi na pytanie dotyczące kwestii podarowaniu Piesiewiczowi przez Krala drogiego zegarka, zapewniał, że aby śledztwo się udało, to na tym etapie "musi być prowadzone na zasadach poufności".

- Wiele rzeczy w takich śledztwach musi ulec weryfikacji, potwierdzeniu. Musimy mieć zebrane wszystkie dowody, żebyśmy mogli komunikować. Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media czy też punktowo pokazywać dowody, to po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy - wytłumaczył Żurek.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KryptowalutyMichał Fuja
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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