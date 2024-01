Duże zmiany w spółkach energetycznych. Decyzje ministra

Michał Domagała został powołany do rady nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Decyzję w tej sprawie podjął minister aktywów państwowych Borys Budka, który reprezentuje Skarb Państwa. Na wniosek szefa MAP do dużych zmian doszło również w radzie nadzorczej Tauronu.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazał, że do spółki wpłynęło oświadczenie ministra Budki o powołaniu Michała Domagały do składu rady nadzorczej PGE z dniem 25 stycznia 2024 r. "Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust. 5 statutu spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi spółki" - czytamy w raporcie giełdowym.