Dziura w państwowej kasie. Najnowsze dane

- Po lutym w budżecie państwa zanotowano deficyt w wysokości 47,4 mln zł - wskazał główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki w komentarzu nadesłanym PAP. Po styczniu budżet notował 11,2 mld zł nadwyżki.

Dochody budżetu

Jak podał Łukasz Czernicki, w lutym br. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,7 mld zł, czyli o 17,4 proc. r/r i wyniosły ok. 38,6 mld zł. "W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 93,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,5 mld zł (tj. 1,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r." – poinformował główny ekonomista MF.

Czernicki wskazał, że w dochody z VAT w lutym br. były wyższe o 3 mld zł, tj. 19,8 proc. r/r i wyniosły ok. 17,9 mld zł. Według wstępnych informacji zwroty VAT w lutym br. w porównaniu do lutego 2022 r. były wyższe o ok. 3,5 mld zł, czyli o 26 proc.

"W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 43,6 mld zł i było niższe o ok. 4 mld zł (tj. 8,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r. Analizując dane nt. wykonania VAT w lutym 2023 r. w porównaniu ze lutym 2022 r. należy uwzględnić efekt tarczy antyinflacyjnej 1.0 która była widoczna w dochodach w lutym 2022. W lutym 2023 r. na dochody z VAT wpływała już tylko tarcza, która obowiązuje w 2023 r. (żywność) „ – podał Łukasz Czernicki.

W komentarzu zaznaczył, że dochody z podatku akcyzowego w lutym br. były wyższe o ok. 0,6 mld zł, czyli o 12,3 proc. r/r, i wyniosły ok. 5,5 mld zł. W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów z akcyzy wyniosło ok. 12,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,8 mld zł, tj. o 17,1 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r.

Słabsze wyniki z PIT

"Dochody budżetu państwa z PIT w lutym br. były niższe o ok. 0,3 mld zł, tj. o 6,6 proc. r/r i wyniosły ok. 4,3 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-luty 2023 r., dochody budżetu państwa z PIT były niższe o ok. 1 mld zł, tj. o 6,6 proc. r/r i wyniosły ok. 14,3 mld zł. Słabsze wykonanie dochodów budżetu państwa z PIT w lutym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika przede wszystkim z reformy systemu podatkowego wprowadzonej w lipcu 2022 roku, która obniżyła obciążenie podatkowe wielu podatników" – poinformował główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Podał także, że dochody budżetu państwa z CIT w lutym br. były wyższe o ok. 0,4 mld zł, tj. 9,7 proc. r/r i wyniosły ok. 4,7 mld zł. W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 10,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,6 mld zł, tj. 5,9 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r.

Wydatki budżetu państwa w lutym wyniosły blisko 93,2 mld zł, co stanowi 13,9 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok, wynoszącej 672,5 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (80,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 12,8 mld zł, czyli 16 proc.

