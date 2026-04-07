Nawrocki pisze list do Tuska. "Wzywam Pana"

Apel prezydenta do premiera w sprawie skargi na Mercosur

Prezydent Karol Nawrocki przekazał we wtorek za pomocą portalu X, że podjął "dwie ważne inicjatywy dla polskiej wsi".

Pierwsza to "specjalny list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia Unii Europejskiej umowy (z krajami Mercosur - red.) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" skierowany do premiera.

- Rząd to obiecywał - powiedział prezydent na filmie wideo załączonym do posta. Jak dodał, "do dziś tej obietnicy nie spełnił". - Wieś nie może dłużej czekać - stwierdził.

Zaznaczył, że do listu dołączył "gotowy projekt takiej skargi". - Wszystko jest gotowe. Wystarczy tylko działać. Trzeba wykorzystać wszystkie drogi i możliwości, by umowę z Mercosur zatrzymać - powiedział.

Apel Nawrockiego do Tuska w sprawie Mercosuru

Treść listu została opublikowana przez Kancelarię Prezydenta RP na stronie internetowej.

"Z wielkim niepokojem przyjąłem Pana ostatnią deklarację, że nie planuje Pan składania przez polski rząd skargi ws. umowy z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powołał się Pan przy tym na nieprawdziwy argument, że taka skarga została już złożona przez Parlament Europejski. W rzeczywistości PE wystąpił o opinię do TSUE (art. 218 Traktatu), a ten tryb nie powoduje zablokowania tymczasowego stosowania tej umowy od maja 2026 roku" - czytamy w liście prezydenta Karola Nawrockiego do premiera Donalda Tuska.

"W związku z tym wzywam Pana do podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do wstrzymania stosowania wskazanych przepisów, w tym o wykorzystanie dostępnych instrumentów prawnych przed Trybunałem Sprawiedliwości" - dodał prezydent.

W jego ocenie "umowa handlowa między Unią Europejską a państwami Mercosur, w obecnym kształcie, tworzy realne ryzyko głębokiej destabilizacji polskiego sektora rolnego. Nie wynika to z samej idei współpracy międzynarodowej, lecz z konstrukcji porozumienia, która prowadzi do systemowej nierównowagi konkurencyjnej oraz naraża rolnictwo na szok podażowy w warunkach już istniejącego kryzysu".

"Dlatego apeluję o pilne złożenie skargi w imieniu polskiego rządu. Jeśli trudno jest wykonać to Pańskim urzędnikom to przesyłam Panu gotową wersję takiego wniosku" - podsumował prezydent.

Podpisana 17 stycznia umowa handlowa UE-Mercosur wprowadzi preferencje stawki celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

Komisja Europejska tymczasowo wdrożyłą porozumienie dzięki przyjęciu porozumienia przez Urugwaj. Pełne zawarcie umowy wymaga najpierw zgody Parlamentu Europejskiego.

Nawrocki: każdy, kto decyduje się żyć na wsi, musi rozumieć, że wieś nie jest skansanem

Druga inicjatywa prezydenta, to propozycja nowej ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi.

- To jest ustawa, która wynika z fundamentalnego i sprawiedliwego przeświadczenia, że praca rolnika nie jest problemem. Jest wartością - powiedział prezydent.

Jak stwierdził dalej "chów zwierząt, prace polowe, ruch maszyn to nie są uciążliwości, które trzeba tłumaczyć. To jest produkcja żywności. To jest służba narodowa".

- Nowe ramy prawne mają sprzyjać unowocześnieniu technologii w rolnictwie oraz wzmacniać pozycje gospodarstw rodzinnych, zapobiegając sytuacjom, w których decyzje sądowe wypychają rolnictwo z terenów wiejskich. Dodatkowo, zanim sprawa trafi do sądu, strony będą miały obowiązek podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, czyli mediacji - wyjaśnił.

Jak dodał, "niezwykle ważnym elementem nowego prawa jest obowiązkowy, notarialny mechanizm informacyjny. Osoby kupujące nieruchomości na wsi będą oficjalnie oświadczały, że mają świadomość, że w ich sąsiedztwie może być prowadzona uciążliwa, ale w pełni legalna działalność rolnicza".

- Każdy, kto decyduje się żyć na wsi, musi rozumieć, że wieś nie jest skansanem. Wieś pracuje, wieś produkuje, wieś żyje - zaznaczył.

