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Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Z kraju

Tusk: złożyłem kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu NBP

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Domański i Tusk
Donald Tusk o złożeniu kontrasygnaty pod składem zarządu NBP
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu ogłosił, że złożył kontrasygnatę pod postanowieniem prezydenta o powołaniu czterech nowych członków zarządu Narodowego Banki Polskiego: Marty Kightley, Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka oraz Marcina Zarzeckiego. Pozwoli to uniknąć potencjalnego paraliżu kluczowych funkcji banku centralnego.

- Zgodnie z rekomendacją pana ministra Domańskiego złożyłem podpis, kontrasygnatę, pod propozycjami nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Odesłaliśmy już te dokumenty do prezydenta, bo tam jeszcze trzeba jego podpisu - powiedział Tusk przed posiedzeniem rządu. - Dla mnie jest bardzo ważne - ktoś w naszym kraju musi myśleć o tym, jak stabilizować sytuację, jak stabilizować polskiego złotego. Niezależnie od tego, jak wyglądają sprawy prezesa Adama Glapińskiego, mówię tutaj o postępowaniu w Sejmie, to sam Narodowy Bank Polski musi być chroniony przede wszystkim przed jakimiś niepotrzebnymi wstrząsami. Groził nam taki klincz, brak zarządu, brak możliwości prowadzenia prac NBP i dlatego zdecydowałem się na ten krok i ten gest i zaakceptowałem proponowane zmiany - dodał.

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Spór o zarząd NBP

Prezydent RP Karol Nawrocki przekazał w październiku do kontrasygnaty premiera wnioski o powołanie do zarządu NBP trzech obecnych członków RPP Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Marcina Zarzeckiego oraz byłej wiceprezes NBP w latach 2020-2026 Marty Kightley.

Obecny zarząd NBP liczy minimalną przewidzianą prawem liczbę sześciu osób. 4 listopada upływa kadencja wiceprezesa NBP Adama Lipińskiego. Jeżeli wakat po Lipińskim nie zostanie uzupełniony, liczba członków zarządu spadłaby poniżej poziomu wymaganego ustawą o NBP.

Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednakże zgodnie z konstytucją, co do zasady akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera z wyjątkiem m.in. wniosku do Sejmu o powołanie prezesa NBP, czy członków RPP. Kontrasygnaty wymaga zatem powołanie członków zarządu banku centralnego.

Władze banku centralnego

Zgodnie z ustawą, w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa sześć lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Aktualny skład zarządu NBP wraz z upływem kadencji:

  • Adam Lipiński - wiceprezes NBP - kadencja do 4 listopada 2026 r.,
  • Marta Gajęcka - kadencja do 1 stycznia 2027 r.,
  • Paweł Mucha - kadencja do 1 września 2028 r.,
  • Artur Soboń - kadencja do 6 grudnia 2029 r.,
  • Rafał Sura - kadencja do 28 lipca 2028 r.,
  • Paweł Szałamacha - kadencja do 12 października 2028 r.
Źródło: PAP
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Tagi:
NBPPrezes NBP Adam GlapińskiDonald TuskKarol Nawrocki
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