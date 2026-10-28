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Z kraju

Media: Orlen składa zawiadomienie do prokuratury na Obajtka

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Daniel Obajtek
Prawniczka: postępowanie w sprawie Obajtka może być wieloletnie
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Daniela Obajtka - podał dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski. Chodzi o wpis byłego prezesa państwowej spółki na platformie X, w którym załączone zostały zdjęcia firmowych dokumentów. Były prezes Orlenu skomentował te doniesienia.

Jak poinformował dziennikarz Radia Zet, zawiadomienie do prokuratury ma dotyczyć ujawnienia przez Daniela Obajtka we wpisie w mediach społecznościowych fragmentów audytu Orlenu w sprawie działań spółki w trakcie poprzedniego rządu Donalda Tuska. Według informacji przekazanych przez Gierszewskiego wewnętrzne śledztwo w koncernie miało wykazać, że były prezes mógł "wynieść" go ze spółki.

Obajtek ironicznie o zawiadomieniu

Daniel Obajtek odniósł się do zarzutów w mediach społecznościowych. "Za niskie ceny paliw w 2023 roku - Fąfara z Tuskiem wysyłają prokuratora, menadżerowie siedzą w areszcie. Za ujawnienie, że Tusk i Krawiec sprzedawał paliwo z ujemną marżą - prokurator" - napisał.

I dodał: "Niedługo zadanie pytań o ceny paliw będzie wymagało zespołu obrońców".

Zarzuty wobec byłego prezesa Orlenu

Wpis Obajtka, w którym miał ujawnić tajne dokumenty Orlenu, dotyczył działań spółki w trakcie poprzedniego rządu Donalda Tuska w 2011 roku. "Mam dowody na to, że w 2011 r. ówczesny zarząd Orlenu ręcznie sterował cenami paliw!" - napisał w poście z 19 października.

"Jak wynika z raportu koncernu, szczególnie skrajnie niekorzystne działania podejmowano między 6 a 28 września 2011 roku (marża benzyny 95 była wtedy ujemna!), tuż przed wyborami w październiku 2011 roku" - dodał. Do wpisu załączone są zdjęcia z Raportu Biura Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Został on sporządzony w 2018 roku, a Obajtek udostępnił fragmenty jego kopii z 2023 roku. Na zdjęciach widać informację, iż stanowią one "tajemnicę spółki PKN Orlen s. a.".

W dokumencie mowa o tym, że w okresie między 6 a 28 września 2011 roku, w wyniku ręcznego ustalania cen, marża benzyny 95 osiągnęła wartość ujemną lub równą zeru złotych. Państwowa spółka miała na tym stracić nawet 112 mln złotych.

Zwróciliśmy się z pytaniami do spółki Orlen. Na odpowiedź czekamy.

Źródło: Radio ZET, tvn24.pl
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Tagi:
Daniel ObajtekOrlenProkuratura Krajowa
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