Z kraju

Media: była prezeska Fundacji Orlenu z zarzutami i zajętymi nieruchomościami

orlen logo shutterstock_2382786901
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o aktach oskarżenia i zakupie ropy przez Orlen
Źródło: TVN24
Była prezeska Fundacji Orlenu Katarzyna R. miała zgodzić się wydać 4,6 miliona złotych na kampanię propagandową PiS, którą przeprowadzali ludzie Przemysława Czarnka. Teraz ma postawione zarzuty i w ramach zabezpieczenia zajęto jej cztery nieruchomości - pisze "Gazeta Wyborcza".

Dziennik podał, że Katarzyna R. szefowała Fundacji Orlenu w czasie, gdy samym Orlenem kierował Daniel Obajtek. Dodał, że wywodzi się ona "ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które stanowiło zaplecze kadrowe dla rządów PiS".

"Zawiadomienie o przestępstwie złożyły nowe władze Orlenu"

Jak wyjaśniła gazeta, "zawiadomienie o przestępstwie złożyły nowe władze Orlenu". Odkryły one, że "z pieniędzy przeznaczonych na cele charytatywne i edukacyjne opłacono polityczną kampanię związaną z referendum 4xNIE przed wyborami w 2023 roku". A "było to przedsięwzięcie niezgodne z celami Fundacji Orlenu". Mimo to Katarzyna R. przyjęła rozliczenie darowizny. Oficjalnie miały one iść na projekt "Akademia Aktywności Obywatelskiej".

"Wiadomo, że dokumenty podpisała w grudniu 2023 r. Wówczas po wyborach działał 'dwutygodniowy rząd' Mateusza Morawieckiego" - czytamy w dzienniku.

W związku ze stawianymi jej zarzutami za przyjęcie rozliczenia warszawska prokuratura regionalna dokonała zabezpieczenia majątkowego na jej trzech mieszkaniach w Warszawie oraz na działce pod Warszawą. "Wartość tych nieruchomości to 3,03 mln zł" - zaznaczyła "GW".

Jak dodała, "była prezes może stracić cały swój majątek, w tym mieszkanie, w którym jest zameldowana". To jednak i tak mniej niż wartość szkody.

Dziennikarzom gazety nie udało się skontaktować z Katarzyną R. "Osoba znająca kobietę twierdzi, że 'zawsze była uczciwa', a pod dokumentem podpisała się, bo 'ktoś ją namówił, twierdząc, że wszystko będzie dobrze', a teraz 'ponosi konsekwencje i czuje się zostawiona na lodzie'" - napisała "Gazeta Wyborcza".

Referendum 4xNIE

Portal wyjaśnił, że "pieniądze otrzymała lubelska Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego", w której "władzach znaleźli się radni, działacze PiS oraz współpracownicy Przemysława Czarnka z czasów, kiedy był wojewodą lubelskim". "Pieniądze przekazano na 11 dni przed wyborami w 2023 roku" - zaznaczono.

Chodzi o referendum 4xNIE, które odbyło się w tym samym dniu, co wybory do Sejmu, czyli 15 października 2023 r. "Pytania sformułowano tak, by powielały program PiS i atakowały ówczesną opozycję. Straszono wyprzedażą państwowego majątku, migrantami i wyższym wiekiem emerytalnym, jeśli wybory wygra opozycja. Wszystko po to, aby zyskać dodatkowe narzędzie propagandy" - napisała "GW".

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: "Gazeta Wyborcza"

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

OrlenGrupa OrlenDaniel ObajtekPrzemysław CzarnekPrawo i Sprawiedliwość
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica