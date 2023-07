Kłopoty z nowym dokumentem tożsamości. "Pojawiły się problemy techniczne"

mObywatel 2.0 i mDowód od 14 lipca 2023 roku

Wcześniej Cieszyński zapowiadał, że "od piątku we wszystkich miejscach, z drobnymi tylko wyjątkami będzie się można posługiwać aplikacją mObywatel". - Będzie też nowa wersja aplikacji, bardziej ergonomiczna, dostosowana do współczesnych standardów. To jest tylko początek dużej zmiany polegającej na tym, że mObywatel oprócz bycia dowodem tożsamości stanie się pośrednikiem (...). Każda usługa, każda sprawa będzie docelowo do załatwienia za pośrednictwem mObywatela - tłumaczył.