Duże banki pochwaliły się wynikami. Lepsze od prognoz

Zysk Alior Banku w drugim kwartale tego roku wyniósł 506 milionów złotych, to o 290 milionów złotych więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Z kolei strata mBanku wyniosła około 15,5 miliona złotych, podczas gdy rok wcześniej bank miał 229,7 miliona złotych zysku netto. Wyniki obu banków są lepsze od prognoz.

Wynik mBanku okazał się 38 proc. lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że strata będzie wyższa i wyniesie 25,1 mln zł. Bank podtrzymuje, że ze stopami procentowymi w szczytowym punkcie i oczekiwaniem obniżek jesienią, potencjał dla poprawy marży odsetkowej został wyczerpany. W drugim kwartale marża odsetkowa wzrosła do 4,33 proc. z 3,84 proc. w pierwszym kwartale.

Według banku przytłumiona dynamika kredytów może wpłynąć na jego przychody. W ocenie mBanku ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu dzięki ostrożnemu podejściu do udzielania kredytów, chyba że zmaterializują się bardziej negatywne scenariusze rynkowe.

W pierwszej połowie 2023 roku zysk netto mBanku wyniósł 127,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 742 mln zł.

Ugody z frankowiczami

Bank informował w czerwcu, że koszty ryzyka prawnego, związanego z kredytami walutowymi we frankach szwajcarskich, szacowane na drugi kwartał br., wynoszą 1,512 mld zł. Bank oczekiwał, że wynik netto grupy w okresie od kwietnia do czerwca będzie bliski zera, a wynik brutto będzie dodatni. Bank podał w środę, że rezerwy te wyniosły 1,540 mld zł.

Łączna liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich wynosi 8133. Zgodnie z zapewnieniami, wszyscy aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycje ugody. Program ugód w mBanku wystartował w czwartym kwartale 2022 roku.

Liczba indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul waloryzacyjnych na koniec czerwca 2023 roku wzrosła do 20 002, podczas gdy na koniec marca 2023 roku wynosiła 18 840. Łączna wartość roszczeń to 7,804 mld zł.

Bank podał, że udział negatywnych dla niego wyroków sądowych wynosi 96,6 proc.

Zysk Alior Banku

Wyniki finansowe opublikował w środę również Alior Bank. Zysk netto tego banku wyniósł w pierwszej połowie br. 872 mln zł i wzrósł o 486 mln zł w porównaniu do wyniku sprzed roku. Zysk netto w drugim kwartale 2023 wyniósł 506 mln zł i wzrósł o 290 mln zł w porównaniu do wyniku z drugiego kwartału 2022 roku - poinformował bank w sprawozdaniu zarządu. Zysk okazał się 13 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 449 mln zł.

Bank wskazał, że poprawa zysku w ujęciu rocznym była możliwa dzięki m.in. wyjściu gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz poprawie jakości portfela kredytowego. Wpływ na to miał również znaczny wzrost stopy referencyjnej NBP, która na koniec czerwca br. wynosiła 6,75 proc. wobec 6 proc. na koniec czerwca 2022 roku. To bezpośrednio wpłynęło na wzrost stawki WIBOR 3M (wskaźnika referencyjnego, który wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu) do średniego poziomu 6,92 proc. w pierwszym półroczu br. wobec 4,87 proc. rok wcześniej. To z kolei umożliwiło zwiększenie marży odsetkowej banku z 4,86 proc. w pierwszej połowie 2022 roku do 5,91 proc. w pierwszej połowie br.

Jak poinformowano w sprawozdaniu zarządu, w pierwszym półroczu 2023 roku było niewiele zdarzeń o charakterze jednorazowym, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki banku. Wymieniono utworzenie dodatkowej rezerwy na koszt ustawowych wakacji kredytowych w wysokości 11 mln zł oraz wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce, który spowodował wzrost kosztów działania banku, szczególnie w obszarach kosztów pracowniczych, czynszu i utrzymania budynków, oraz związanych z usługami informatycznymi.

"Wynik z tytułu odsetek osiągnął 2 264 mln zł i stanowił główny składnik przychodów Grupy Kapitałowej Alior Banku na poziomie ok. 83,4 proc. łącznych przychodów w I półroczu 2023 r. W porównaniu do I połowy 2022 r. wzrósł on o 23,4 proc., co było determinowane przede wszystkim przez utrzymujące się wysokie stopy procentowe" - poinformował bank. Wynik z tytułu opłat i prowizji w pierwszym półroczu br. wzrósł o 3,3 proc. rok do roku, do 424,7 mln zł.

Największym akcjonariuszem Alior Banku jest Grupa PZU SA z 31,91 proc. głosów z akcji.

