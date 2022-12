Weekendowe utrudnienia dla klientów banków

mBank

Prace serwisowe na najbliższy weekend zaplanował mBank. "10 grudnia (sobota) od godziny 7.00 do godziny 14.00 nie skorzystasz z eMaklera i maklerskich aplikacji mobilnych" - poinformował bank w komunikacie.

BNP Paribas

Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci BNP Paribas. "Informujemy, że od 9.12.2022 r. (piątek) od godz. 22.00 do 10.12.2022 (sobota) do godz. 04.00 systemy GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host) będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe" - czytamy w komunikacie banku.