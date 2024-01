Pokaźny przelew dla Mateusza Morawieckiego

Były premier Mateusz Morawiecki nabył prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ponad 118 tysięcy złotych brutto - poinformowało tvn24.pl Centrum Informacyjne Rządu. Są to pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznym wymiarze 104 dni.

"Po odwołaniu ze stanowiska Prezesa Rady Ministrów, rozwiązał stosunek pracy z KPRM. W związku z tym, nabył prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 118 077,44 zł brutto za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznym wymiarze 104 dni. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop został wypłacony przez KPRM" - podało CIR.

Sprawę jako pierwszy opisał "Fakt". "Ekwiwalent urlopowy to nie kwestia wniosku czy żądania pracowników, ale przepis kodeksu pracy i jest on wypłacany niezależnie od woli czy wniosku osoby zainteresowanej. Podobne ekwiwalenty były wypłacane wcześniej, także premierowi Tuskowi, gdy w 2014 r. porzucił stanowisko polskiego premiera i przeniósł się do Brukseli" - czytamy w artykule.