Morawiecki odrzuca propozycję PiS. "Nie złożyłem podpisu"
- Nie złożyłem podpisu, nie byłem konsultowany - powiedział Morawiecki. Dodał, że jego zdaniem kryptowaluty w Polsce nie powinny być zakazane.
- Nie wiem dokładnie, co znajduje się w projekcie, ponieważ nie miałem jeszcze okazji się z nim zapoznać - zaznaczył.
Morawiecki: należy zachować umiar
Były premier uważa, że regulując rynek kryptowalut, należy zachować umiar i unikać skrajnych rozwiązań.
- Nie można przechodzić od jednej skrajności do drugiej. To bardzo istotne, aby rozumieć, na czym polega współczesna gospodarka. Tokenizacja to trend, który będzie się rozwijał - mówił. Morawiecki opowiada się za uregulowaniem tego obszaru, a nie za całkowitym zakazem, który proponuje część partii.
W poniedziałek do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa posłów PiS, przewidujący całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. W uzasadnieniu zapisano, że "prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów stanowi nieuczciwą praktykę rynkową niezależnie od spełnienia przesłanek ogólnych określonych w ustawie".
Czytaj też: PiS przeciwko kryptoaktywom. Posłowie chcą zakazu działalności
Morawiecki "upokorzył prezesa PiS"
Dziennikarz TVN24 Patryk Michalski ocenił wypowiedź Mateusza Morawieckiego w Radiu ZET jako wyraźny cios w projekt PiS dotyczący kryptoaktywów.
"Mateusz Morawiecki właśnie w Radiu Zet upokorzył prezesa PiS i cały projekt autorstwa PiS zakazujący kryptowalut" - stwierdził Michalski.
"Nieustająca próba sił" w PiS
Publicystka Magdalena Gałczyńska oceniła w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24, że deklaracja byłego premiera to "nieustająca próba sił".
- Morawiecki stoi na stanowisku: wyróżnij się albo giń. Taka jest jego sytuacja od momentu, kiedy Jarosław Kaczyński pod przymusem chwili, sondaży oraz wewnętrznej sytuacji w PiS-ie musiał się ugiąć, ustąpić i wejść w koncepcję 'dwóch płuc', czyli zgodzić się na działanie Morawieckiego wewnątrz jego stowarzyszenia - powiedziała Gałczyńska.
Jej zdaniem Morawiecki jest politykiem młodszego pokolenia, który "gra o swoje" i stara się utrzymać rozpoznawalność. - On chce, żeby cały czas było o nim słychać. Będzie testował cierpliwość prezesa, tak długo aż dopnie swego, czyli zostanie z PiS-u wyrzucony - dodała publicystka.
Skrajne podejście w PiS
Z kolei dziennikarz "Faktów" TVN Michał Tracz zauważył, że w Prawie i Sprawiedliwości zwyciężyło podejście skrajne.
- W partii wygrało myślenie: idziemy po bandzie, całkowicie zakazać. Ten nurt został narzucony i PiS w tej chwili idzie tą drogą, walcząc o skrajnego wyborcę - stwierdził Tracz.
- Morawiecki w tej sytuacji powiedział 'nie', wyjaśniając, że nie chodzi o to, żeby całkowicie czegoś zakazać. Stwierdził, że trzeba to uregulować, ale tylko delikatnie - dodał dziennikarz. Jego zdaniem były premier próbuje się pozycjonować jako polityk bliższy centrum.
- On puszcza oko do strony bardziej liberalnej. Mateusz Morawiecki będzie chciał właśnie tutaj się pokazać. To jest ta różnica - Czarnek i PiS chcą iść całkowicie po bandzie, a Morawiecki stara się przemawiać do wyborców umiarkowanych - podsumował Tracz.
We wtorek Sejm zajmie się czterema projektami ustaw dotyczącymi regulacji rynku kryptoaktywów - dwoma poselskimi oraz propozycjami rządu i prezydenta. Będzie to już trzecia próba uregulowania tego rynku; dwie wcześniejsze ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.