Maseczki w sklepach i galeriach. Rzecznik przedsiębiorców ma wątpliwości

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie, czy pracownik sklepu lub innego obiektu handlowego jest uprawniony do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. O pilne doprecyzowanie przepisów w tej sprawie zaapelowała kilka dni temu Polska Rada Centrów Handlowych. Wcześniej do obowiązujących regulacji zastrzeżenia zgłaszał Rzecznik Praw Obywatelskich.

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował wystąpienie do Ministra Zdrowia w związku z wątpliwościami, co do uprawnienia pracownika sklepu lub innego obiektu handlowego do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz ewentualnej odpowiedzialności pracownika/przedsiębiorcy z tego tytułu" - czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP. Zwrócono uwagę na liczne głosy przedsiębiorców w tych sprawach.