Spotkanie z zarządem Marywilskiej 44 w ratuszu

- Chcemy też powiedzieć, że stracony w pożarze towar to nie wszystko. To są wpłaty w wysokości 61 tysięcy złotych, tak zwane rezerwacyjne na rzecz spółki Marywilska 44. Do tego kaucje w wysokości około 27 tysięcy złotych. Niektórzy dopiero, co kupili te stoiska, nie zaczęli nawet zarabiać - wskazuje.