Błaszczak: składamy projekt zakazujący sprzedaży "małpek"
"Tzw. małpki to realny problem społeczny. Małe opakowanie oznacza niską jednorazową cenę, łatwo je kupić, ukryć i szybko wypić" - ocenił we wpisie w mediach społecznościowych Błaszczak.
Dodał, że pierwotnie jego klub zamierzał zaproponować zakaz sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu w małych opakowaniach jako poprawkę do przegłosowanej w czwartek ustawy. "Jej przyjęcie mogłoby jednak opóźnić wejście całej ustawy w życie ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej" - stwierdził.
PiS chce zakazu "małpek"
Błaszczak w swoim wpisie na platformie X stwierdził, że "eksperci podczas prac Komisji Zdrowia zwracali uwagę, że wielkość opakowania ma znaczenie dla dostępności alkoholu. Państwo nie powinno ułatwiać sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu w formacie stworzonym do szybkiej konsumpcji".
"W sprawie ograniczania problemów alkoholowych nie powinno być partyjnych barw" - stwierdził Błaszczak.
"Jeżeli naprawdę chcemy walczyć ze szkodliwym spożyciem alkoholu, ograniczenie sprzedaży wysokoprocentowych 'małpek' powinno być jednym z konkretnych kroków" - ocenił.
Poseł PiS dodał, że "liczy na poparcie wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie.
Ustawa o sprzedaży i reklamie alkoholu
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - projektu Lewicy - przewiduje między innymi wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godzinach 22.00-6.00. Z zakazu wyłączone będą między innymi lokale gastronomiczne.
Ponadto wprowadza ona m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. "Małpki" również są wspomniane w dokumencie. Opakowania alkoholu o pojemności do 300 ml mogą być tylko szklane lub metalowe.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.