Transakcje Mariana Banasia poza wiedzą fiskusa. Ustalenia CBA i prokuratury

"Rzeczpospolita" przypomina, że we wtorek sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych ma głosować nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi, prezesowi NIK, by postawić mu zarzuty ukrywania majątku.

Ustalenia CBA i prokuratury w sprawie Mariana Banasia

Prezes NIK unikał płacenia podatków

Według niej, ustalenia śledczych nie wyjaśniają, dlaczego minister Banaś tak nonszalancko podchodził do wykazywania swojego majątku. "We wniosku do Sejmu o uchylenie mu immunitetu znajdują się m.in. e-maile do znajomego w USA nazywanego Stanleyem, którego Banaś (w marcu 2020 r.) prosi o wystawienie oświadczenia. 'Zabrało się za mnie ABW (...) bo w oświadczeniach podałem tylko kwoty, które były na kontach i przelewach' (szef ABW zawiesił mu poświadczenie bezpieczeństwa – red.) – pisał.