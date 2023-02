Narzeczona asystenta Kaczyńskiego jest wicedyrektorką w KGHM. Spółka odpowiada

Portal zwrócił uwagę, że w życiorysie 28-letniej Cholewińskiej brakuje doświadczenia o kierunku ekonomicznym. "Nie studiowała ekonomii, ale górnictwo i geologię na AGH w Krakowie. Wspólnie z Moskalem działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 2017 roku przejęła od niego władzę nad stowarzyszeniem. Po studiach pracowała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie zajmowała się m.in. koordynowaniem programu Geotermia Plus".

Tajemnica przedsiębiorstwa

W odpowiedzi na zadane pytania, pokreślono, że "przekazanie przez Spółkę danych w zakresie wynagrodzenia i przebiegu zatrudnienia wymienionej z imienia i nazwiska osoby zajmującej szeregowe stanowisko, naruszyłoby prawo do prywatności tej osoby (...)".

Wyjaśniono, że "z tego też powodu Spółka podejmuje stosowne kroki organizacyjne i prawne celem ochrony tych informacji przed dostępem osób trzecich, w tym w szczególności stosuje klauzule zobowiązujące do zachowania w poufności informacji związanych z zawieranymi umowami, porozumieniami czy wewnętrznymi procedurami".

Cholewińska jest założycielką fundacji dotowanej milionami złotych

Podkreślono, że "wspólnie ze znajomymi z NZS założyła m.in. fundację Instytut im. Kazimierza Promyka". "Jak policzyliśmy, z Narodowego Instytutu Wolności dostał 1,4 mln zł. Dodatkowe 240 tys. zł od Fundacji Orlenu i Fundacji KGHM. Instytut wspiera też fundacja New Direction, oficjalny think tank Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, partii w Parlamencie Europejskim, do której należy PiS" - podało OKO.press.