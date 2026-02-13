Orlen i 1,5 miliarda złotych straty. Marcin O. z zarzutami po powrocie do Polski

Agnieszka Pomaska o stracie Orlen Trading Switzerland (OTS) o wysokości 1,6 mld zł za przedpłaty za niedostarczoną ropę Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z informacji Radio ZET wynika, że Marcin O., były członek zarządu OTS Switzerland, stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzut wyrządzenia szkody o wartości 378 milionów dolarów. Jego powrót do Polski - prawdopodobnie ze Szwajcarii - poprzedziły negocjacje między prawnikami a prokuraturą.

W połowie grudnia ubiegłego roku sąd wydał mu list żelazny. Oznacza to, że nie został tymczasowo aresztowany i może odpowiadać z wolnej stopy. Jednocześnie sąd zobowiązał go do wpłaty 3 milionów złotych poręczenia majątkowego. Od października 2024 roku był poszukiwany listem gończym. Według informatorów rozgłośni składa obszerne wyjaśnienia.

Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Strata 1,5 miliarda złotych i kontrakty na ropę

Sprawa dotyczy działalności tradingowej spółki OTS Switzerland, założonej w kantonie Zug. Spółka wypłaciła wysokie zaliczki na zakup ropy naftowej. Dostawy jednak nie zostały zrealizowane. Orlen oszacował stratę z tego tytułu na około 1,5 miliarda złotych.

Z ustaleń przekazywanych wcześniej przez prokuraturę wynika, że podejrzani mieli zawrzeć trzy niekorzystne kontrakty na zakup ropy w okresie od 21 sierpnia do 21 grudnia 2023 roku. Szkoda miała wynieść około 378 milionów dolarów, czyli równowartość około 1,5 miliarda złotych. Śledztwo dotyczy działania na szkodę spółek OTS Switzerland GmbH i Orlen S.A.

Wcześniej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uwzględnił wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Marcina O. i Samera A. Jak przekazała prokuratura, sąd uznał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów oraz na obawę matactwa i grożącą surową karę.

Drugi podejrzany zatrzymany w Emiratach

Drugim podejrzanym w sprawie jest Samer A., były członek zarządu Orlen Trading Switzerland. Został zatrzymany w styczniu 2025 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na podstawie czerwonej noty Interpolu. Jest podejrzany o wyrządzenie Orlenowi szkody na kwotę około 370 milionów dolarów.

Mimo złożonego wniosku o ekstradycję, w sierpniu 2025 roku pojawiły się informacje o braku zgody na jego wydanie do Polski.

Orlen informował w pierwszej połowie kwietnia o stracie około 1,6 miliarda złotych, wynikającej z zaliczek wypłaconych pośrednikom handlu ropą, których dostawy nie zostały zrealizowane. Większość surowca miała trafić do spółki do końca 2023 roku, a pozostałe dostawy do końca stycznia 2024 roku. Tak się jednak nie stało.

OGLĄDAJ: Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"

Opracował Jan Sowa