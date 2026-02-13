Logo TVN24
Biznes
Orlen i 1,5 miliarda złotych straty. Marcin O. z zarzutami po powrocie do Polski

Agnieszka Pomaska o stracie Orlen Trading Switzerland (OTS) o wysokości 1,6 mld zł za przedpłaty za niedostarczoną ropę
Źródło: TVN24
Były członek zarządu szwajcarskiej spółki córki Orlenu - OTS Switzerland - Marcin O. wrócił do Polski i usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym strat szacowanych na około 1,5 miliarda złotych. Jak informuje Radio ZET, mężczyzna był poszukiwany listem gończym i uzyskał list żelazny. Sprawa dotyczy kontraktów na dostawy ropy, które nigdy nie zostały zrealizowane.

Z informacji Radio ZET wynika, że Marcin O., były członek zarządu OTS Switzerland, stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzut wyrządzenia szkody o wartości 378 milionów dolarów. Jego powrót do Polski - prawdopodobnie ze Szwajcarii - poprzedziły negocjacje między prawnikami a prokuraturą.

W połowie grudnia ubiegłego roku sąd wydał mu list żelazny. Oznacza to, że nie został tymczasowo aresztowany i może odpowiadać z wolnej stopy. Jednocześnie sąd zobowiązał go do wpłaty 3 milionów złotych poręczenia majątkowego. Od października 2024 roku był poszukiwany listem gończym. Według informatorów rozgłośni składa obszerne wyjaśnienia.

Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
Ze świata
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
WARSZAWA
pap_20241213_04P
Dymisje w Grupie Azoty. Ministerstwo zapowiada dokapitalizowanie spółki
Rynki

Strata 1,5 miliarda złotych i kontrakty na ropę

Sprawa dotyczy działalności tradingowej spółki OTS Switzerland, założonej w kantonie Zug. Spółka wypłaciła wysokie zaliczki na zakup ropy naftowej. Dostawy jednak nie zostały zrealizowane. Orlen oszacował stratę z tego tytułu na około 1,5 miliarda złotych.

Z ustaleń przekazywanych wcześniej przez prokuraturę wynika, że podejrzani mieli zawrzeć trzy niekorzystne kontrakty na zakup ropy w okresie od 21 sierpnia do 21 grudnia 2023 roku. Szkoda miała wynieść około 378 milionów dolarów, czyli równowartość około 1,5 miliarda złotych. Śledztwo dotyczy działania na szkodę spółek OTS Switzerland GmbH i Orlen S.A.

Wcześniej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uwzględnił wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Marcina O. i Samera A. Jak przekazała prokuratura, sąd uznał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów oraz na obawę matactwa i grożącą surową karę.

Drugi podejrzany zatrzymany w Emiratach

Drugim podejrzanym w sprawie jest Samer A., były członek zarządu Orlen Trading Switzerland. Został zatrzymany w styczniu 2025 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na podstawie czerwonej noty Interpolu. Jest podejrzany o wyrządzenie Orlenowi szkody na kwotę około 370 milionów dolarów.

Mimo złożonego wniosku o ekstradycję, w sierpniu 2025 roku pojawiły się informacje o braku zgody na jego wydanie do Polski.

Orlen informował w pierwszej połowie kwietnia o stracie około 1,6 miliarda złotych, wynikającej z zaliczek wypłaconych pośrednikom handlu ropą, których dostawy nie zostały zrealizowane. Większość surowca miała trafić do spółki do końca 2023 roku, a pozostałe dostawy do końca stycznia 2024 roku. Tak się jednak nie stało.

Opracował Jan Sowa

Źródło: Radio ZET, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Konektus Photo / Shutterstock.com

Orlen
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica