Horała w dwóch ministerstwach. Ma pobierać jedną pensję

Marcin Horała przekazał, że został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a jednocześnie będzie sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pozostanie pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poinformował również, że będzie pobierał wynagrodzenie tylko w jednym resorcie.

Horała w dwóch ministerstwach

- Obecnie jestem jednocześnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w Ministerstwie Infrastruktury. Wiąże się to z tym, że trwa proces legislacyjny dotyczący zmiany ustawy o działach i specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, zgodnie z którym pełnomocnik rządu do spraw CPK oraz cały pion CPK zostaną przeniesione z Ministerstwa Infrastruktury do resortu funduszy - powiedział Horała.