Spacer z psem może słono kosztować. Zmiany w przepisach coraz bliżej

Od 10 kwietnia zmianie ulegną przepisy dotyczące opieki nad zwierzętami. Właściciele psów będą musieli zapłacić wyższe mandaty karne za wyprowadzenie zwierzęcia nie spełniając przy tym wymogów bezpieczeństwa. Wyjaśniamy, jakie dokładnie przepisy ulegną zmianie i co oznacza to dla posiadaczy czworonogów.

Mandaty - co się zmienia?

Grzywna nałożona przez sąd jeszcze bardziej dotkliwa

"Jeśli właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5000 zł, a nawet ograniczeniem wolności" - tłumaczyło wtedy Ministerstwo Sprawiedliwości.