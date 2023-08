Niższe składki przez dodatkowy rok. Przepisy weszły w życie

Od 1 sierpnia przedsiębiorcy mogą korzystać z dodatkowego Małego ZUS-u Plus. - Liczę, że przedłużenie o rok Małego ZUS-u Plus pomoże najmniejszym firmom prowadzić biznes - przekazał we wtorek szef MRiT Waldemar Buda.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w lipcu br. ustawę w sprawie Małego ZUS-u Plus, dzięki której od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne będą mogli opłacać niższe składki przez dodatkowe 12 miesięcy. Nowe rozwiązania przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Mały ZUS Plus - zasady

Mały ZUS Plus (MZ+) to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm. Z wydłużonego okresu obowiązywania MZ+ będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi. MZ+ nie obejmuje składki zdrowotnej. - Kontynuujemy działania osłonowe dla polskiej gospodarki. Kluczowe jest wsparcie najmniejszych przedsiębiorców, którzy stanowią jej trzon. Liczę, że przedłużenie o rok Małego ZUS-u Plus pomoże im prowadzić biznes, ale także rozwinąć biznesowe skrzydła – wskazał minister Waldemar Buda. MRiT przypomina, że przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. korzystają z ulgi Małego ZUS-u Plus, od wtorku mają możliwość przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy. W sumie będą mogli opłacać niższe składki przez 4 lata, a nie jak dotychczas 3 lata. Dzięki wydłużonej uldze będą mogli cieszyć się dłuższym okresem niższych składek na ubezpieczenia społeczne - podano.

Prowadzenie firmy laptop, komputer, firma, biznesmen Shutterstock

Obecnie z MZ+ mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.: roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł; w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni. Jak wskazał resort, to rozwiązanie dobrowolne i jednorazowe skierowane do najmniejszych przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z MZ+ i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł.

Z rozwiązania skorzystają też przedsiębiorcy, którzy w br. zakończyli korzystanie z MZ+, ponieważ minęło już 36 miesięcy. "Jeżeli spełniają warunki ustawowe, powinni zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r., a już od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki" - poinformowało MRiT.

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Podkreśliło, że przedsiębiorcy, którzy zakończyli opłacanie niższych składek w 2022 r., nie będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania. Jak dodał resort, by przedsiębiorca mógł skorzystać z dodatkowej ulgi jego podstawa wymiaru składek na MZ+ nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok, nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Według MRiT w grudniu ubiegłego roku z MZ+ korzystało 235,7 tys. osób. Szacuje, że z dodatkowego Małego ZUS-u Plus w 2023 r. skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:JW

Źródło: PAP