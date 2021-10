Dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności. Sejm odrzucił sprzeciw Senatu

Sejm sprzeciwił się uchwale Senatu o odrzuceniu ustawy znoszącej formalności związane z budową domu do 70 metrów kwadratowych. Ustawa zakłada możliwość budowy małego domu bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

Sejm nie zgodził się w czwartek na propozycję Senatu, by odrzucić ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. ustawę o domu bez formalności. Jest to rozwiązanie zawarte w pakiecie zmian legislacyjnych wchodzących w skład Polskiego Ładu.

Za odrzuceniem uchwały Senatu opowiedziało się 267 posłów, 187 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Mały dom bez formalności - ustawa

W środę przeciw wnioskowi Senatu o odrzucenie ustawy w całości opowiedzieli się członkowie sejmowej komisji infrastruktury i samorządu. - Stanowisko rządu jest pozytywne dla ustawy, a więc negatywne dla wniosku Senatu - stwierdził podczas posiedzenia wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Wątpliwości senatorów budziło m.in. to, że do inwestycji można przystąpić bez kierownika budowy, po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Liczenie na to, że "chronicznie niedoinwestowany nadzór budowlany opanuje żywioł, który tą ustawą się wyzwoli jest kompletnie nieracjonalne" - przekonywali.

Prawo budowlane - budowa domu do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwana domem bez formalności, wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewiduje się wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów w terminie 21 dni.

Budynki takie miałyby być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa - być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia miałyby być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m kw. Liczba projektowanych budynków nie mogłaby być większa niż jeden na każde 500 m kw. powierzchni działki, co ma gwarantować, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Budowa domu do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. Zasady

Wprowadzone miałyby być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m kw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy można by przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor byłby obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dołączona dokumentacja jest kompletna.

Budowa domu wymagałaby zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozszerzona miałaby być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m kw. do 70 m kw., przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana miała być w ciągu 21 dni.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP