Dofinansowanie dla żłobków. Niedługo stratuje nabór

W poniedziałek startuje nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus". Samorządy mogą się starać o dofinansowanie nawet do 33 tysięcy złotych na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zasady

Dofinansowanie

Minister zachęciła do składania ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus". - Jeżeli chodzi o tworzenie nowych miejsc przez jednostki samorządu terytorialnego, to dofinansowanie może wynieść nawet 33 tys. zł na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym – na terenie gmin, gdzie do tej pory nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie gmin, gdzie takie placówki funkcjonują, to do 30 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. To jest o 5 tys. zł więcej niż w edycji 2020 - zaznaczyła szefowa resortu rodziny.