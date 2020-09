Dofinansowanie dla żłobków. Ruszył nabór

Można już składać oferty do przyszłorocznej edycji programu Maluch plus. Samorządy mogą się starać o dofinansowanie nawet do 33 tysięcy złotych na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. W budżecie programu na 2021 roku jest 450 milionów złotych - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak podał resort rodziny, celem programu Maluch plus jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

- Dzięki programowi rodzice mają możliwość łączenia wychowywania swoich pociech z obowiązkami zawodowymi. Maluch plus to również wsparcie na rozwój infrastruktury, tak ważnej dla mieszkańców, ale też dla samorządów. Dajemy gminom szansę na rozwój, aby móc stać się miejscem bardziej atrakcyjnym dla młodych rodziców, którzy planują mieć w przyszłości potomstwo - stwierdziła cytowana w komunikacie szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Więcej miejsc opieki nad najmłodszymi

W Polsce działa obecnie 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych, które oferują blisko 192 tys. miejsc opieki nad maluchami. To o niemal 100 tys. więcej niż jeszcze w 2015 roku - wynika z danych MRPiPS.

- Ten wzrost był możliwy właśnie dzięki większym środkom, jakie przeznaczamy na rozwój sieci żłobków i klubów dziecięcych. W 2018 roku zwiększyliśmy budżet programu do poziomu 450 milionów złotych rocznie. To jeszcze większe wsparcie i szansa na to, że w Polsce powstanie jeszcze więcej żłobków i klubów dziecięcych - podkreśliła Maląg.

Nowe miejsca i dofinansowanie

W tegorocznej edycji programu powstanie niemal 20,5 tys. miejsc opieki, a blisko 90 tys. istniejących już miejsc otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania - podał resort rodziny.

Najwięcej środków z programu otrzymają placówki z województwa mazowieckiego - na utworzenie 3,7 tys. nowych miejsc w placówkach dla dzieci do lat 3 oraz na dofinansowanie do dalszego funkcjonowania blisko 11 tys. miejsc planowane jest przyznanie wsparcia w wysokości 64 mln zł. Duże wsparcie przewidziano również dla placówek z województwa małopolskiego (50,5 mln zł na utworzenie 2,3 tys. nowych miejsc i dofinansowanie do funkcjonowania 13,5 tys.) oraz dolnośląskiego (blisko 48,8 mln zł na utworzenie prawie 2,3 tys. miejsc i dofinansowanie 8,8 tys. już istniejących).

- W programie Maluch plus kładziemy mocny nacisk na to, aby przede wszystkim zapewnić dzieciom jak najbardziej profesjonalną opiekę i w jak najlepszych warunkach. Dlatego gorąco zachęcamy samorządy do tego, by składały swoje oferty w konkursie. Nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby w Polsce powstało jak najwięcej instytucji opiekujących się naszymi dziećmi, ale też by dać szansę młodym rodzinom na wybór, czy opiekę nad dziećmi będą sprawowali w domu, czy będą korzystali z pomocy żłobków czy klubików, które powstają dzięki programowi Maluch plus - zaznaczyła minister rodziny.

Żłobki i kluby dziecięce w Polsce PAP

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes, PAP