Wróciła do klubu PiS i dostała dyrektorską posadę. Zarobiła niemal 380 tysięcy złotych

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Janowskiej za 2022 rok

Janowska podała w swoim ostatnim oświadczeniu majątkowym, że zgromadziła oszczędności w wysokości ok. 80 tys. zł, czyli o 40 tys. zł więcej niż było to w 2021 roku.

Jeśli chodzi o wartość posiadanych akcji, to w 2022 roku było to ok. 70 tys. zł, przy 73 tys. zł rok wcześniej.

Z dokumentu za 2022 rok wynika ponadto, że Janowskiej zmniejszyła się wartość pozostających do spłaty kredytów - do oddania zostało jeszcze 59 290,76 franków szwajcarskich (w 2021 roku było 61 616,09 franków) oraz 58 666,74 zł (w 2021 roku było 115 344,49 zł).

Oświadczenie majątkowe Janowskiej - komentarze opozycji

- Myślę, że może tu istnieć pewna zależność, że zostawanie w PiS-ie łączy się z fruktami ze spółek Skarbu Państwa, a odchodzenie z utratą tych fruktów. I myślę, że tylko na tym wciąż trzyma się ta władza, bo widać, że te walki w obozie władzy są już bardzo widoczne, że nikt tam naprawdę za sobą nie przepada, że Sasin bije się z Morawieckim, Ziobro walczy z Kaczyńskim, a to co ich trzyma to tylko i wyłącznie kasa. To jest zlepione tylko na tych spółkach Skarbu Państwa. Ta cała władza się trzyma tylko na tym korycie, które spaja ich ze sobą. I to jest cała prawda o obecnym obozie władzy - powiedział Maciej Konieczny z klubu Lewicy.