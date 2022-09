Małe reaktory jądrowe w Polsce. KGHM podpisał porozumienie z rumuńskim operatorem

- Spotykamy się w bardzo istotnym momencie dla całego regionu, dostęp do pewnych i bezpiecznych źródeł energii nigdy nie był tak ważny jak teraz. Doskonale układa się nasze partnerstwo z USA , w chodząc we współpracę z KGHM rozszerzamy ją na Europę - powiedział dyrektor generalny Nuclearelectrica Cosmin Ghita.

Prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA Marcin Chludziński zauważył, że dla KGHM energia jądrowa to niezależność energetyczna i niższe koszty. - Inwestycja w SMR jest priorytetem, pozwoli nam również utrzymać konkurencyjną przewagę biznesową w skali globalnej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to przełom w polskiej gospodarce. Współpraca z doświadczonym partnerem z Rumunii to istotne wsparcie tego przedsięwzięcia - podkreślił.