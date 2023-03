Małe reaktory jądrowe w Polsce. Podpisano ważne porozumienie

Porozumienie zakłada współpracę techniczną między zaangażowanymi stronami i inwestycję 400 mln dol., by stworzyć wspólny projekt reaktora. Ma to przyspieszyć rozwój i wdrożenie małych modularnych reaktorów jądrowych (SMR) na całym świecie. Jak powiedział PAP prezes Synthosa Rafał Kasprów, plan firmy zakłada powstanie kilkudziesięciu małych reaktorów w Polsce w ciągu około dwóch dekad, zaś wedle planów pierwsze mają powstać pod koniec tej dekady. Domyślnie według planów firmy małe reaktory mają zastąpić elektrownie węglowe i ciepłownie.

- Dzięki temu porozumieniu, będziemy mogli korzystać z doświadczeń największej kanadyjskiej firmy w sektorze energetyki jądrowej, największej amerykańskiej firmy, TVA, która jest operatorem elektrowni w USA , co przyspieszy ten proces. Myślę, że ta inwestycja zwróci się na wielu poziomach, ale przede wszystkim da nowy zastrzyk energii i impuls do dekarbonizacji polskiej gospodarki - powiedział biznesmen.

Energetyka jądrowa przyszłością

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele ministerstwa energii USA oraz senatorowie i kongresmeni. - To jest ogromne zwycięstwo dla Ameryki, dla Kanady i dla Polski. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa narodowego, nie możemy się doczekać, kiedy ta technologia będzie gotowa - powiedział republikański senator Bill Hagerty. - Myślę, że wszyscy zgadzamy się, że energia jądrowa jest przyszłością. Jeśli chcemy oddychać czystszym powietrzem, jeśli chcemy zaspokoić wzrastające potrzeby energetyczne naszego społeczeństwa, jeśli chcemy przetrwać globalne gospodarcze turbulencje, musimy postawić więcej na energię jądrową - oświadczył ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski. BWRX-300, to mały reaktor wodny wrzący o mocy ok. 300 MW. Jest obecnie opracowywany przez spółkę General Electric Hitachi. Orlen Synthos Green Energy, to spółka utworzona przez Orlen oraz należącą do miliardera Michała Sołowowa firmę Synthos Green Energy, której celem jest zbudowanie w Polsce sieci małych reaktorów modułowych. W ubiegłym tygodniu OSGE podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie współpracy przy wdrażaniu BWRX-300. Przed tym, gdy reaktory powstaną w Polsce, pierwszy z nich stanie w 2028 r. w elektrowni jądrowej Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario.