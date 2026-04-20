"Mała torebka to nie bagaż". Potężna kara dla organizatora koncertów

shutterstock_1124684525
Prezes UOKiK o karze dla PKO BP za stosowanie niedozwolonych klauzul
Urząd Ochrony Konkurencji uznał cześć zapisów z regulaminu organizatora koncertów i sprzedawcy biletów Live Nation za niedozwolone - czytamy w poniedziałkowym komunikacie. Prezes Tomasz Chróstny nakazał wypłatę klientom rekompensat i nałożył na spółkę kilkunastomilionową karę pieniężną.

"Emocje na koncercie powinny zaczynać się przy scenie, a nie przy wejściu - od nerwowego sprawdzania, czy mała torebka nie zostanie uznana za niedozwolony 'bagaż' oraz czy, w przypadku odwołania wydarzenia przez przedsiębiorcę, uda się bezwarunkowo odzyskać pieniądze" - pisze w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji, informując także, że nałożył na Live Nation - firmę zajmującą się między innymi organizacją koncertów i sprzedażą biletów na nie - karę w wysokości 15,3 mln zł za "stosowanie niedozwolonych klauzul".

- Regulamin nie może grać przeciwko konsumentowi - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

"Live Nation i Ticketmaster łamią prawo"
Chróstny: zasady muszą być jasne

Jak zaznacza dalej, "po zakupie biletu zasady muszą być jasne: uczestnik powinien wiedzieć, na jakich warunkach bierze udział w wydarzeniu, co wolno mu wnieść i na co może liczyć, jeśli koncert zostanie odwołany przez przedsiębiorcę".

- Kupując bilet, mamy prawo oczekiwać uczciwych i przewidywalnych zasad od początku do końca - zaznaczył prezes UOKiK-u.

Prezes UOKiK zakwestionował postanowienia z regulaminu, które utrudniały zwrot pieniędzy za odwołane koncerty, a także te, które pozostawiały uczestników w niepewności, czy ich torebka albo inna rzecz nie zostanie uznana za niedozwolony "bagaż".

Biedronka i Lidl pod lupą UOKiK-u. "Klienci mogli mieć problem"
Zmiana regulaminu po zakupie biletów i brak wyjaśnień

Jak wyjaśnił UOKiK, "problemy zaczynały się jeszcze przed wejściem na koncert. Regulamin imprezy, zmieniony przez Live Nation w momencie, gdy część konsumentów kupiła już bilety, zabraniał wnoszenia wszelkiego rodzaju - niezależnie od rozmiaru - plecaków, torebek i ogólnie bagażu". "Nie wyjaśniał jednak, co się pod tym pojęciem kryje".

Urząd zaznaczył, że "uczestnicy koncertów zwykle dopiero przy wejściu dowiadywali się, że muszą obowiązkowo skorzystać z depozytu", co wiązało się z dodatkowymi kosztami, albo nawet z koniecznością rezygnacji z uczestnictwa w imprezie.

"Mała torebka to nie bagaż z definicji" - zaznacza UOKiK.

Jednak to nie wszystkie zarzuty UOKiK-u. "Live Nation zastrzegał sobie również prawo odmowy przyjęcia rzeczy do depozytu" - czytamy. "W takim przypadku konsument nie mógł wziąć udziału w wydarzeniu. Z kolei osoby, które oddały swój 'bagaż' i nie odebrały go po zakończeniu imprezy, musiały liczyć się z tym, że po 14 dniach przechodził on na własność organizatora" - wyjaśnił urząd.

Niedozwolone zasady zwrotu pieniędzy

"Urząd zakwestionował również zasady zwrotu pieniędzy za wydarzenia, które odwołał przedsiębiorca. Konsumenci nie otrzymywali zwrotu automatycznie" - czytamy dalej w komunikacie. UOKiK zaznaczył, że "Live Nation stawiała dodatkowe warunki".

Wyjaśnił, że firma "wymagała, żeby [klienci - red.] złożyli wniosek i dawała im na to sześć miesięcy od pierwotnej daty imprezy. Jeśli tego nie zrobili, pieniądze przepadały, choć wydarzenie się nie odbyło". "Postanowienia nakładające taki obowiązek są niedozwolone" - stwierdził UOKiK.

Kara i nakaz wypłaty rekompensat

W związku z powyższymi zarzutami, prezes UOKiK nałożył na Live Nation karę 15,3 mln zł. Decyzja Prezesa UOKiK nakłada także na spółkę konkretne obowiązki. "Zaczną one obowiązywać po jej uprawomocnieniu" - zaznaczono.

"Osoby, które kupiły bilety na wydarzenia odwołane przez Live Nation w okresie od 8 maja 2024 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji i nie otrzymały zwrotu należnych im kosztów, mają otrzymać pieniądze w ciągu miesiąca od jej uprawomocnienia" - wyjaśnił UOKiK.

"Zwrot ma objąć także osoby, które od 8 maja 2024 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji zapłaciły za oddanie rzeczy do depozytu. W tym przypadku spółka ma oddać pobrane opłaty w ciągu miesiąca od otrzymania od konsumenta dowodu ich uiszczenia" - zaznaczono.

Ponadto, Live Nation będzie musiał szeroko poinformować o treści decyzji Prezesa UOKiK.

Decyzja nie jest prawomocna i spółka może odwołać się do sądu.

Redakcja biznesowa tvn24.pl poprosiła firmą Live Nation o komentarz w sprawie, jednak do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: oneinchpunch/Shutterstock

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
Tech
Zondacrypto, kryptowaluty
Afera wokół Zondacrypto. Rośnie liczba osób pokrzywdzonych
Z kraju
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Płace, bezrobocie i produkcja przemysłowa. Najważniejsze dane
Z kraju
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Awaria płatności w Polsce
Z kraju
zlotowki Bitcoin
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
Z kraju
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Podwyżka drugiego progu podatkowego. Rząd zabiera głos
Z kraju
Justin Trudeau
"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty
Z kraju
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Paliwo w USA pozostanie drogie na dłużej
Ze świata
Donald Trump
Tak Amerykanie reagują na politykę Trumpa
Ze świata
Oslo
Kończą się zapasy paliwa. Rząd rozważa wprowadzenie pracy zdalnej
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle dziś kosztuje paliwo
Z kraju
Ormuz – cieśnina
Zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy w poniedziałek
Zondacrypto, kryptowaluty
Członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto rezygnują
Z kraju
Przejście graniczne z Rosją w Narwi
Rosjanie zaostrzają kontrole na granicach
Ze świata
jedzenie dla dzieci, niemowląt, marchew, ziemniak, puree
Firma wycofała produkt. Może "zagrażać życiu"
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia
Ze świata
Lotnisko w San Francisco
Rewolucja na horyzoncie. "Już widzimy ogromne szkody"
Ze świata
shutterstock_1934343107
Korekta na rynku. Ofert przybywa
Z kraju
Iran. Teheran
Iran grozi atakami. Nawet zbliżenie się "będzie uznane za współpracę z wrogiem"
Ze świata
Oslo
Biją rekordy, gdy inni tracą. Fenomen na skalę światową
Kolektura Lotto
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Kontenerowiec przepływający przez cieśninę Ormuz został trafiony "nieznanym pociskiem"
Ze świata
Donald Trump
Trump atakuje Hiszpanię. "Absolutnie okropne"
Ze świata
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza
Z kraju
shutterstock_2396796981
Stek tylko z krowy. Unia stawia granice na talerzu
Ze świata
shutterstock_2491807625_1
Blady strach padł na banki. Oto powód
Łukasz Figielski
Peter Magyar
Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie
Ze świata
shutterstock_2668499347
Problem z paliwem. Wstrzymują loty
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Scott Bessent
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica