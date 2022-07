Maksymalna temperatura w pracy. "Politycy nie mogą nadal ignorować niebezpieczeństwa"

Upał w pracy. Związki zawodowe apelują o dodatkowe regulacje

Optymalna temperatura

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że optymalna temperatura przy pracy wynosi od 16 do 24 st. Gdy temperatura wzrośnie powyżej tego progu, zwiększa się ryzyko wypadków przy pracy. Wczesne objawy stresu cieplnego to zawroty głowy, bóle głowy i skurcze mięśni, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do wymiotów, utraty przytomności i śmierci - wylicza "Brussles Times".