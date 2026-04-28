Przelewy w majówkę. Jak będą działać systemy rozliczeń

Bezpieczeństwo finansowe Polaków
Zbliżające się Święto Pracy, obchodzone w piątek, 1 maja, może skomplikować realizację przelewów międzybankowych. Krajowa Izba Rozliczeniowa poinformowała, jak w tym dniu będą działać systemy rozliczeń i czego mogą spodziewać się klienci banków.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przypomina, że piątek, 1 maja, to dzień wolny od pracy. "To oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu" - czytamy w komunikacie.

"Dlatego terminowe płatności warto zaplanować i zlecić wcześniej lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny w trybie ciągłym, także w dni świąteczne" - podkreśliła Izba.

Kiedy dojdzie przelew wysłany 1 maja?

KIR wyjaśnił także, że rozliczenia w systemie Elixir realizowane są standardowo w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9.30, 13.30 i 16.00.

Odstępstwem od tego standardu są dni ustawowo wolne od pracy. "W najbliższy piątek, 1 maja, system Elixir będzie miał przerwę w funkcjonowaniu. Przelewy, które zlecimy po godzinie 16.00 w czwartek, 30 kwietnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli w poniedziałek, 4 maja" - wyjaśniła KIR.

Wolny dzień także w innych krajach Unii Europejskiej

Klienci mogą jednak skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym bez przerw, czyli również w weekendy i święta.

Natomiast "w przypadku Euro Elixir - systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne) - przerwa w działaniu obejmie piątek, 1 maja, ponieważ jest to dzień wolny także w krajach Unii Europejskiej" - podkreśliła KIR.

KIR została powołana w 1991 r. w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Pełni także funkcję technologicznego integratora rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki.

Źródło: PAP

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
