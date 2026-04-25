Majówka pod znakiem oszczędności. Wielu Polaków nie planuje wydatków

Na tegoroczną majówkę 24 procent Polaków nie planuje żadnych wydatków, z kolei co piąty chce zmieścić się w budżecie nieprzekraczającym 300 złotych. Z kolei ponad pięć procent oczekuje, że w najbliższy długi weekend wyda więcej niż 1000 złotych - wynika z badania Barometr Providenta.

Zgodnie z publikacją opisującą badanie 40,9 proc. ankietowanych nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na tegoroczną majówkę, a wyjazdy zagraniczne planuje jedynie 2 proc. osób. 17,3 proc. chce spotkać się z rodziną lub znajomymi, a 10,3 proc. zaprosi bliskich do siebie.

Ograniczenie wydatków

Zaznaczono, że majówkowe plany z bieżących dochodów sfinansować zamierza 60,7 proc. ankietowanych, co piąty planuje sięgnąć do oszczędności. Do wykorzystania w tym celu kart kredytowych i pożyczek przyznaje się odpowiednio: 3,2 proc. oraz 0,8 proc.

Z badania wynika również, że 31 proc. respondentów planuje wydać na majówkę podobną kwotę jak w ubiegłym roku, a niemal 15 proc. chce ograniczyć wydatki.

Jak Polacy spędzą majówkę

Najpopularniejszą formą spędzania czasu w majowy długi weekend będzie, według ankietowanych, odpoczynek na świeżym powietrzu (49,4 proc. wskazań), grillowanie (34 proc.) oraz spacery (30,9 proc.).

Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków w marcu 2026 r.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dorde Krstic/Shutterstock

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
