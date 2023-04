Majówkowy kalendarz handlowy. Godziny otwarcia dużych sklepów

Z powodu zbliżającej się majówki sklepy niektórych sieci będą otwarte dłużej. Ponadto w najbliższą niedzielę nie będzie obowiązywał zakaz handlu. Poniżej przedstawiamy kalendarz zakupowy na nadchodzące dni.

Najbliższa niedziela (30 kwietnia) nie będzie objęta zakazem handlu. W związku z tym czynne będą większe sklepy oraz galerie handlowe. Placówki handlowe będą natomiast zamknięte 1 maja, gdyż wtedy wypada Święto Pracy. Dniem wolnym od zakazu handlu będzie natomiast wtorek 2 maja. Sklepy będą ponownie zamknięte w środę 3 maja w związku ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja.

Z powodu zbliżającej się majówki sklepy niektórych sieci będą otwarte dłużej.

"Sieć Biedronka przed długim weekendem wydłużyła godziny funkcjonowania swoich sklepów. Do soboty, 29 kwietnia, ponad 3300 sklepów otwartych będzie od godziny 6:00 do godziny 23:00. W niedzielę handlową 30 kwietnia prawie 3000 sklepów czynnych będzie w wydłużonych godzinach. 1 i 3 maja sklepy sieci pozostaną zamknięte" - poinformował w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej.

29 i 30 kwietnia (sobota i niedziela handlowa), a także 2 maja sklepy Żabka będą czynne w standardowych godzinach między 6:00 a 23:00. W korespondencji z TVN24 Biznes przedstawiciele sieci wyjaśniają, że w przypadku 1 i 3 maja (poniedziałek i środa) "obowiązują takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu".

"Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy" - czytamy w odpowiedzi.

Także większość marketów Dino będzie otwartych w dotychczasowych godzinach od 6:00 do 22:30. Dotyczy to zarówno soboty 29 kwietnia, a także 2 maja. Sklepy będą przeważnie działać w innych godzinach w niedzielę handlową - od 8:30 do 20:00.

Sieci sklepów Lidl będą nieczynne w poniedziałek 1 maja oraz środę 3 maja.

Natomiast godziny otwarcia sklepów Auchan różnią w zależności od regionu Polski. W sobotę 29 kwietnia hipermarkety będą otwarte od 7:00 lub 7:30 do 22:00. Supermarkety będą natomiast otwarte od 6:30 do 22:00. Standardowe godziny będą również obowiązywać we wtorek 2 maja. W niedzielę placówki handlowe Auchan będą otwarte od 8:00 do 21:00. W Krakowie godziny pracy będą wydłużone do godziny 22:00.

"Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów w maju to 6:00-22:00. Siedemnaście marketów będzie w tym okresie otwartych do godziny 23:00, a trzynaście czynnych od godziny 7:00. (...) Jednocześnie informujemy, że nasze markety będą nieczynne zarówno w poniedziałek 1 maja, jak i w środę 3 maja" - informuje natomiast Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Sklepy Netto w niedzielę handlową będą otwarte od 8:00 do 21:00. We wtorek 2 maja sklepy otwarte od 6:00 do 23:00.

"W dni ustawowo wolne od pracy - 1 maja oraz 3 maja - nasze sklepy pozostaną zamknięte. Natomiast 2 maja sklepy Aldi będą działać w standardowych godzinach. Większość sklepów Aldi otwartych jest od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00. Godziny otwarcia naszych sklepów w niedziele handlowe to: 9:00-20:00" - czytamy w odpowiedzi sieci handlowej.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes