Majówka 2022. Czy za 1 maja przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy?

W 2022 roku 1 maja wypada w niedzielę. Czy w związku z tym za Święto Pracy przysługuje pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy? Jak najlepiej zaplanować urlop w tegoroczną majówkę? Wyjaśniamy.

Długi weekend majowy, czyli tak zwana majówka, nie wypada najlepiej. Święto Pracy (1 maja) i Święto Konstytucji 3 Maja to odpowiednio niedziela i wtorek. 2 maja jest jeszcze Święto Flagi, ale nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Jeśli chcemy w majówkę przez 4 dni z rzędu oderwać się od obowiązków służbowych (przy założeniu wolnej soboty 30 kwietnia), to konieczne jest wzięcie urlopu 2 maja.

Czy za 1 maja przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy?

Jeśli chodzi o święta państwowe w niedziele, to przepisy są niestety nieubłagane. Zgodnie z art. 130 par. 2. Kodeksu pracy "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

Wynika z tego, że za święto 1 maja, które w 2022 roku przypada na niedzielę, pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego.

Długie weekendy i wolne do końca 2022 roku

Okazja do kolejnego długiego weekendu będzie w czerwcu, tradycyjnie przy okazji przypadającej zawsze w czwartek Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli święta Bożego Ciała. W 2022 roku święto Bożego Ciała przypada 16 czerwca, co oznacza, że wzięcie dnia wolnego od pracy w piątek 17 czerwca zapewni czterodniowy długi weekend.

Letni długi weekend czeka nas w 2022 roku również w sierpniu. Wolny od pracy 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz święto Wojska Polskiego, który wypada w poniedziałek. Tym samym drugi sierpniowy weekend automatycznie wydłuży się do trzech dni.

Okazji do wydłużonych weekendów nie zabraknie jesienią. Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w 2022 roku we wtorek. Tym samym wzięcie jednego dnia urlopu, 31 października, przyniesie nam czterodniowy długi weekend. Z kolei drugi listopadowy dzień ustawowo wolny od pracy, czyli Święto Niepodległości 11 listopada, przypada w poniedziałek. Oznacza to trzydniowy weekend bez konieczności korzystania z cennych dni urlopowych.

Niezbyt korzystnie przypadają natomiast w 2022 roku święta Bożego Narodzenia. 25 grudnia to niedziela, co oznacza wolną od pracy wypadającą w sobotę Wigilię, ale jednocześnie zaledwie trzydniowy świąteczny wypoczynek. 31 grudnia to sobota, łatwo będzie tym samym wcześniej rozpocząć sylwestrową zabawę, jednak to oznacza powrót do pracy już w poniedziałek, 2 stycznia.

PAP/Maciej Zieliński

Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes