Zakupy przed majówką. Godziny otwarcia sklepów

Majówka to na ogół dni wolne w okolicy 1 i 3 maja. W tym roku 1 maja - Święto Pracy - wypada w sobotę, a Święto Konstytucji Trzeciego Maja - w poniedziałek. Oznacza to, że tradycyjna majówka będzie obejmować trzy dni. W tych dniach nie zrobimy większych zakupów. W niedzielę 2 maja będzie bowiem obowiązywał zakaz handlu. Otwarte mogą być tylko placówki, w których za ladą staną ich właściciele.

Biedronka wydłużyła godziny otwarcia

Sieć poinformowała, że ponad 2200 placówek będzie czynnych z czwartku na piątek do godz. 2.00 w nocy. Ponad 100 sklepów przyjmie zaś klientów całodobowo. Dodatkowo, ponad 200 sklepów sieci będzie działać do godz. 23.00 lub 23.30, a około 90 przyjmie klientów do 23.45 lub do północy.