Dni wolne od pracy i nauki, ograniczenia w handlu

Od soboty 1 maja do poniedziałku 3 maja potrwa przerwa od nauki. Święta - dni ustawowo wolne od pracy - przypadają na sobotę i poniedziałek (1 i 3 maja). Ograniczenia będą dotyczyć też handlu. Wszystko w związku ze Świętem Pracy i Świętem Konstytucji Trzeciego Maja.

Kiedy wypada majówka 2021?

Majówka to na ogół dni wolne w okolicy 1 i 3 maja. W tym roku 1 maja - Święto Pracy - wypada w sobotę, a Święto Konstytucji Trzeciego Maja - w poniedziałek. Oznacza to, że tradycyjna majówka będzie obejmować trzy dni.

Majówka 2021 - dni wolne od szkoły

W 2021 roku przerwa świąteczna w szkołach potrwa od 1 do 3 maja, czyli od soboty do poniedziałku. Na kolejne dni wolne od szkoły dzieci będą musiały poczekać do 3 czerwca - Bożego Ciała.