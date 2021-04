Czy hotele zostaną otwarte na majówkę? Wiceminister odpowiada

Wiceminister Olga Semeniuk, pytana o to, kiedy zostanie odmrożona działalność hoteli, odpowiedziała, że "to zależy od naszej dyscypliny i od tego, jakie będą liczby". - Dzisiaj liczby nie są zadawalające, jeżeli chodzi o skalę zachorowań, one oscylują powyżej 20 tysięcy. Decyzja dotycząca przerwy majowej jeszcze nie zapadła - powiedziała Olga Semeniuk.

Odpowiadając na pytanie o to, jaki poziom raportowanych dziennie zakażeń jest rozważany jako wystarczający do luzowania, Semeniuk przypomniała, że "patrząc na moment wprowadzania protokołów bezpieczeństwa mówiliśmy o skali 5-6 tys. zakażeń (dziennie - red.), jednak nie chciałabym przesądzać, bo warianty wirusa takie jak brytyjski są bardziej zakaźne".

- Mam nadzieję, że do końca drugiego kwartału uda nam się wyszczepić znaczącą część populacji i powoli wracać do normalności. Jako resort jesteśmy gotowi z protokołami. Jesteśmy też gotowi na wariant przeniesienia części przedsięwzięć na otwartą przestrzeń - stwierdziła.

Pomoc dla firm

- W tym tygodniu będzie przyjęcie przez Radę Ministrów rozporządzenia do ustawy o tarczy branżowej. W ciągu 3-4 tygodni środki powinny być na koncie przedsiębiorców - podała. - Na pięć postulatów zgłoszonych przez branżę beauty, przyjęliśmy pięć postulatów. Forma wsparcia dla tej branży to miesięcznie 1 mld złotych - szacowała.

Co z VAT?

Semeniuk zapytana w Radiu Zet o możliwość wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi hotelowe, stanowczo zaprzeczyła, jakoby wariant ten był rozważany przez Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii. - Nie rozważamy zerowej stawki VAT dla hotelarzy, nie jest to brane pod uwagę - powiedziała. Wcześniej apelowali o to przedstawiciele branży.

Zapytana o to, czy brak jest szans na wprowadzenie trzeciej Tarczy Finansowej w ramach pomocy dla przedsiębiorców, Olga Semeniuk powiedziała, że "to nie jest tak, że na pewno nie rozważamy tego wariantu. Jeśli lockdown trwałby jeszcze wiele tygodni, to jest jedna z opcji, żeby przystąpić do negocjacji z Komisją Europejską". Jak podkreśliła, obecnie jednak wprowadzanie takiego rozwiązania nie jest potrzebne.