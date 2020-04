Kalendarz handlowy na majówkę. Godziny otwarcia sklepów

W czwartek sklepy będą otwarte do późnych godzin wieczornych. W piątek i niedzielę, w związku z przypadającymi na te dni świętami, większość placówek będzie nieczynna. Poniżej przedstawiamy kalendarz handlowy obowiązujący w najbliższych dniach.

Godziny otwarcia sklepów w majówkę

- Biedronka: w czwartek ponad 2,5 tysiąca sklepów będzie otwartych do 23.30, w sobotę ponad 2,7 tysiąca sklepów będzie czynnych od 5.00 lub 6.00 do 23.30,

- Dino: w czwartek i w sobotę standardowo markety będą czynne w godzinach od 6.00 do 23.00. Markety całodobowe będą czynne do godz. 23.30,

- Tesco: w czwartek całodobowe sklepy będą otwarte do godz. 23.00, a pozostałe według standardowego grafiku, jednak nie później niż do godz. 23.00. W sobotę większość sklepów będzie czynna od 6.00 do 23.00,