Zakupy w majówkę. Czy sklepy będą otwarte?

Godziny otwarcia sklepów w majówkę

W całodobowych sklepach Tesco 30 kwietnia zakupy zrobimy do godz. 23.00. "W piątek 1 maja i w niedzielę 3 maja sklepy pozostaną zamknięte. Z tego powodu obiekty całodobowe będą czynne do godz. 23.00 w czwartek, a pozostałe według standardowego grafiku, jednak nie później niż do godz. 23.00" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi. W sobotę większość sklepów będzie czynna od 6.00 do 23.00.