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Kryptowaluty na minusie. Jaki jest majątek Mentzena?

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Wawer o słowach Mentzena. "Nie mówił tego o ogóle artystów"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marian Zubrzycki/PAP
Poseł Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, ujawnił w oświadczeniu majątkowym, że posiada między innymi dom, mieszkanie, akcje i drogie torebki. Również inwestuje w Bitcoina, jednak w ciągu roku jego majątek posiadany w kryptowalucie stopniał o ponad dwa miliony złotych.

Sławomir Mentzen w zasobach pieniężnych wpisał:

  • 901 216 złotych,
  • 15 tys. euro,
  • 1,5 tys. dolarów amerykańskich,
  • 165 funtów brytyjskich,
  • 33,7 bitcoina o wartości nieco ponad 10,5 mln zł (ich wartość w 2024 roku wynosiła niemal 13 mln zł, a w 2023 r. - 4,9 mln zł).

Największa różnica odnotowana była w V-dolcach, ponieważ należało do niego ich 20 tys. o wartości 600 zł, a rok wcześniej 45 tys. w wysokości 1,6 tys. zł.

Wśród posiadanych papierów wartościowych lider Konfederacji wymienił akcje Mirbudu (o wartości ponad 111 tys. zł), Figene Capital (warte 488 zł), Pure Biologics (prawie 5,2 tys. zł wobec ok. 25 tys. zł w 2024 r.), Mex Polska (3,87 zł) i Mentzen SA (38,4 zł).

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Fundacja Rodziny Mentzena i nieruchomości

W ramach Fundacji Rodzina Mentzen zgromadził 1,3 mln zł w środkach pieniężnych, a w akcjach: udziały w Mex Polska (o wartości 42,5 tys. zł), Mentzen SA (prawie 26 mln zł) i jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (nieco ponad 5 mln zł).

Według oświadczenia jest on także współwłaścicielem kilku nieruchomości (małżeńska wspólność majątkowa). W oświadczeniu majątkowym wymienione zostały: dom o powierzchni 370 m2 o szacowanej wartości 3,7 mln zł, mieszkanie o powierzchni 107 m2 o wartości 900 tys. zł oraz nieruchomość gruntowa o powierzchni 1 500 m2 i wartości 2,5 mln zł.

Sławomir Mentzen posiada również "miejsce postojowe o wielostanowiskowym lokalu garażowym o powierzchni 15m2 (...) o wartości 40 000 zł".

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Dochody Mentzena

Do dochodów Sławomira Mentzena w 2025 r. zaliczały się:

  • dieta parlamentarna - ponad 9,4 tys. zł,
  • uczestnictwo w spółce Mentzen Legal sp. komandytowa - 240 tys. zł,
  • prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach firmy Sławomir Mentzen - ponad 961 tys. zł.

Jak zadeklarował, nie uzyskał dochodów z tytułów bycia prezesem zarządu spółek Mentzen SA, Kancelaria Mentzen, Mentzen Holding i Fundacji Rodzinnej Mentzen oraz bycia członkiem zarządu Mentzen i Kapica.

Do mienia ruchowego o wartości powyżej 10 tys. zł posła Konfederacji należą dwa samochody w leasingu: Mercedes Coupe i Volvo XC 90, cztery torebki warte między 10 tys. a 17 tys. zł oraz meble.

Wśród zobowiązań pieniężnych Mentzena jest kredyt PKO na zakup mieszkania (do spłaty prawie 306 tys. zł), pożyczka udzielona przez Fundację Rodzinną Mentzen (400 tys. zł), a także wierzytelności w formie pożyczek udzielonych osobom fizycznym (300 tys. zł i 60 tys. zł) oraz prawnym (nieco ponad 2 mln zł i 50 tys. zł). Wśród wierzytelności Fundacji Rodzina Mentzen widnieje też pożyczka udzielona osobie prawnej na 750 tys. zł.

Zobacz pełne oświadczenie Sławomira Mentzena:

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mentzena
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
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Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Sławomir MentzenKonfederacjaSejmoświadczenie majątkoweKryptowaluty
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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