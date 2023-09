Nieruchomości żony premiera. Onet ujawnił majątek Iwony Morawieckiej

czytaj dalej

Inflacja w drugiej połowie 2023 roku oraz w kolejnych latach będzie się nadal obniżać - tak wynika z opublikowanych w poniedziałek "Założeń Polityki Pieniężnej na rok 2024", przyjętych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Do hamowania wzrostu cen mają przyczyniać się efekty silnego zacieśnienia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie podkreślono, że "powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo". Dodano, że do 2025 roku wzrost gospodarczy Polski pozostanie niższy od wieloletniej średniej.