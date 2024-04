Zapowiedź wspólnego projektu KO i PiS

Posłowie KO i PiS złożyli w Sejmie projekty nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Projekt KO trafił do Sejmu w listopadzie 2023 r., projekt PiS - w grudniu. W lutym 2024 r. oba trafiły do prac w sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz do komisji samorządu terytorialnego. Po pierwszym czytaniu komisja regulaminowa powołała podkomisję do prac nad projektami.