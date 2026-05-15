Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nieruchomości, oszczędności, kredyt hipoteczny. Tak wygląda majątek Nawrockiego

|
WARSZAWA UROCZYSTOŚĆ NA PLACU ZAMKOWYM
Czy prezydent Nawrocki chce zmienić konstytucję? Materiał magazynu "Polska i Świat"
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Karol Nawrocki jest właścicielem mieszkania spółdzielczego i współwłaścicielem mieszkania własnościowego, posiada 339 tysięcy złotych oraz kredyt hipoteczny. Ponadto w ubiegłym roku był beneficjentem Programu Rodzina 800 plus - wynika z opublikowanego przez Sąd Najwyższy oświadczenia majątkowego prezydenta za 2025 rok.

Dokument opublikowany na stronie internetowej Sądu Najwyższego jest datowany na 31 marca 2026 roku. Do SN wpłynął tego samego dnia.

Prezydent oświadczył w nim, że posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o całkowitej powierzchni 57 mkw. z tytułem prawnym jako własność oraz mieszkanie własnościowe o powierzchni całkowitej 58 mkw., którego jest współwłaścicielem; jego udział wynosi 50 proc.

Nawrocki zadeklarował ponadto, że posiada 339 tys. zł oraz kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 197 783,23 zł. Prezydent wskazał również, że jest beneficjentem Programu Rodzina 800 plus, z tytułu którego uzyskał w ub.r. dochód w wysokości 19,2 tys. zł.

Z oświadczenia wynika, że prezydent nie posiada papierów wartościowych ani nie ma zgromadzonych środków w obcej walucie.

Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi

Oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego

Poprzednie oświadczenie majątkowe Nawrockiego zostało złożone przez niego 6 sierpnia ub.r. - w dniu jego zaprzysiężenia na urząd prezydenta. Do SN wpłynęło ono 4 września ub.r.

Prezydent zadeklarował wówczas, że posiada 130 tys. zł. Także w tamtym oświadczeniu informował o dwóch mieszkaniach (w tym jednym, którego był współwłaścicielem), kredycie hipotecznym (miał wówczas do spłaty 199 981 zł) i dochodach z tytułu Programu Rodzina 800 plus.

W maju 2025 r., podczas kampanii prezydenckiej, opublikowano oświadczenie majątkowe Nawrockiego jeszcze z 2021 r., gdy był on prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Udostępniła je rzeczniczka sztabu Nawrockiego - Emilia Wierzbicki. Wymieniono w nim dwa gdańskie mieszkania, z których każde miało 57 m kw. (pierwsze należące do Nawrockiego i jego żony, drugie współwłasność z siostrą) oraz trzecie - kawalerkę o powierzchni ok. 30 mkw.

"Karol Nawrocki jest wraz z żoną właścicielem dwóch mieszkań. Zawsze te informacje zawierał w składanych oświadczeniach majątkowych" - pisała wówczas na X Wierzbicki, publikując oświadczenie majątkowe ówczesnego kandydata na prezydenta.

Dodała, że "za poradą prawników, dla ostrożności i zachowania pełnej transparentności, w oświadczeniach majątkowych (Nawrocki - red.) umieszczał także informację o zapisanym w testamencie 50-procentowym udziale w nieruchomości, której właścicielką jest jego żyjąca mama". Chodzi o wymienione w oświadczeniu, mieszczące się w Gdańsku, mieszkanie o powierzchni 57 m kw., przy którym w tytule prawnym wymieniono współwłasność 50 proc. z siostrą.

Ujawnienia oświadczenia majątkowego Nawrockiego domagali się wówczas m.in. politycy Koalicji Obywatelskiej. Stało się to po jego deklaracji w debacie "Super Expressu", że ma tylko jedno mieszkanie oraz po publikacji Onetu, iż przejął kawalerkę od Jerzego Ż. w zamian za opiekę. Jeszcze w czasie kampanii Nawrocki poinformował o przekazaniu kawalerki w Gdańsku na cele charytatywne.

Zgodnie z przepisami oświadczenie majątkowe głowy państwa trafia do I prezesa SN. Informacje zawarte w oświadczeniu prezydenta są zastrzeżone, chyba że składający oświadczenie wyrazi zgodę na jego ujawnienie. Wówczas oświadczenie jest publikowane na stronie Sądu Najwyższego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
58 min
pc
Sprytny gracz czy anioł stróż Wałęsy?
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
57 min
pc
"Musiałam się pogodzić z tym, że już pewne rzeczy są niemożliwe"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RP
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
TVN24
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Giewont, 15.05.2026
Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
METEO
Czaszka świętej Zdzisławy
Policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy. Jest jeden problem
TVN24
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
TVN24
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
TVN24
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
TVN24
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
TVN24
Władimir Putin i Alaksander Łukaszenka spotkali się na wyspie Wałaam
Mają "szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią". Zełenski o ustaleniach wywiadu
TVN24
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Nauczycielka wyrzuciła do kosza halloweenowy krzyż. Jest decyzja
TVN24
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
TVN24
Bartłomiej Babuśka
Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zrezygnował ze stanowiska
Z kraju
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: będzie u mnie pierwszy żołnierz USA
TVN24
ICEYE
Ten system "zmienia pozycję Polski w przestrzeni kosmicznej"
Z kraju
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Burza, ulewa
Prognoza zagrożeń IMGW. Tu mają wrócić burze i ulewy
METEO
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
Drogowcy planują nocne prace na S8
Jak pojedziemy S8 od poniedziałku? Harmonogram nocnych prac
WARSZAWA
shutterstock_2117281391
Pół miliarda do wygrania w Eurojackpot
Z kraju
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zarzuty i wnioski o areszt po pobiciu nastolatków na moście
WARSZAWA
Błażej Spychalski
"Pomóc panu ministrowi...". Ujawnili akt oskarżenia byłego rzecznika Dudy
TVN24
37 min
pc
"Słyszę, że to nie koniec. To początek rewizji pozycjonowania wojsk USA w Europie"
TVN24
Noc deszcz
Noc będzie deszczowa w wielu miejscach
METEO
Akcja gaśnicza pożaru części produkcyjnej zakładu mięsnego w Chróścinie
Płonie hala zakładów mięsnych, ewakuowali pracowników
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica