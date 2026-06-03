Z kraju Liczne nieruchomości, obligacje warte miliony złotych. Morawiecki pokazał swój majątek Paulina Karpińska |

Mateusz Morawiecki: jestem przeciwny zakazowi kryptowalut Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Z opublikowanego na stronach Sejmu oświadczenia majątkowego byłego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że na koniec 2025 roku na swoim koncie posiadał (łącznie z PPK) około 211 tysięcy złotych. To mniej o ponad 65 tysięcy złotych niż rok wcześniej. Wówczas posiadał na rachunku 276 784,95 zł.

Morawiecki w 2025 roku był również właścicielem obligacji skarbowych o wartości ponad 3,8 mln zł.

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Dochody byłego premiera

Były premier jako poseł w zeszłym roku otrzymał uposażenie w wysokości 128 301,58 zł oraz dietę parlamentarną w wysokości 43 381,64 zł.

Morawiecki poinformował także, że ma prawo do odroczonych premii (część wynagrodzenia związanego z umową o pracę), ujętych w raportach rocznych Banku Zachodniego WBK (Santander Bank Polska, obecnie: ERSTE), należnych na podstawie umowy o pracę zakończonej 16 listopada 2015 roku, na podstawie art. 9f Ustawy prawo bankowe i uchwały z dnia 4.10.2011 nr 258/2011 KNF.

"Uprawnienia te, za poszczególne lata, podlegają wyliczeniu ze strony Banku Zachodniego WBK (Santander, obecnie: ERSTE)" - napisał Mateusz Morawiecki i wyjaśnił, że orientacyjna wartość według wyceny banku to około 3,5 mln zł.

Szef rządu wykazał także, że pożyczył swojej siostrze około 300 tys. zł. Sam nie posiada żadnych kredytów.

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Nieruchomości i ruchomości Mateusza Morawieckiego

Morawiecki ujawnił w swoim oświadczeniu majątkowym, że posiada dwa domy i połowę segmentu szeregowego. Pierwszy z domów ma powierzchnię 150 m kw. i jest położony na działce o wielkości ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami letniskowymi i gospodarczymi. Jego wartość to 2,1 mln zł.

Drugi dom ma powierzchnię około 100 m kw i mieści się na działce o wielkości ok. 3,1 tys. m kw. Nieruchomość ta została wyceniona na 4,3 mln zł. Natomiast segment (szeregówka) ma 180 m kw. i położony jest na działce o powierzchni ok. 400 m kw. Morawiecki jest właścicielem połowy tej nieruchomości. Wartość tego udziału to ok. 800 tys. zł.

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Były premier posiada także mieszkanie o powierzchni 72,4 m kw., którego wartość to 1,3 mln zł, a także działkę rolną o powierzchni 2 ha, która jest warta około 200 tys. zł.

Łączna wartość nieruchomości posiadanych przez Mateusza Morawieckiego to około 8,7 mln zł.

Mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł, które posiada Morawiecki to: zabudowa kuchenna warta ok. 60 tys. zł, trzy zestawy mebli o wartości odpowiednio ok. 80 tys. zł, 100 tys. zł i 115 tys. zł i dwa sprzęty techniczne - każdy o wartości ok. 15 tys. zł.

Działalność gospodarcza i udziały w spółkach

Zgodnie z oświadczeniem Morawiecki nie uczestniczy w spółkach handlowych, nie posiada udziałów ani akcji, nie nabywał mienia od Skarbu Państwa czy samorządu ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

Nie jest też członkiem zarządów, rad nadzorczych ani komisji rewizyjnych w spółkach czy fundacjach.

Zobacz pełne oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego:

Oświadczenie majątkowe Morawieckiego za 2025

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