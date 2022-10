"Sposób przeprowadzenia całej akcji jest absolutnie nie do zaakceptowania"

Jak można niszczyć życie ludzi, którzy mają tak ogromny dorobek, mają swoje rodziny i nagle ktoś w pięć minut to demoluje. Nie wiadomo, w jakim celu - mówiła na antenie TVN24 Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, odnosząc się do zatrzymania szefa tej organizacji Macieja Wituckiego. Zdaniem Henryki Bochniarz "jest to naprawdę skandaliczne". - Każdy obywatel może czuć się zagrożony - dodała.

Funkcjonariusze CBA i CBŚP dokonali w środę zatrzymań "w sprawie wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych". Wśród zatrzymanych są były senator Tomasz Misiak i prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Zatrzymanym – jak poinformowała w czwartek prokuratura – zostały przedstawione zarzuty "dotyczące oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, działania na szkodę pracowników i prania brudnych pieniędzy". Jak dodano, działanie na szkodę pracowników dotyczy 22 tys. osób.

"To jest jakaś pokazówka"

Henryka Bochniarz pytana o zatrzymanie Macieja Wituckiego przyznała, że w pierwszej chwili nie mogła w nie uwierzyć. - Pierwsza myśl to była taka, że ktoś sobie robi dowcip - mówiła.

- Okazało się, że niestety nie są to żarty. Muszę powiedzieć, że sposób przeprowadzenia całej tej akcji jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania - stwierdziła. Zdaniem Bochniarz "jest to jakaś pokazówka".

- Ona nie wiadomo, czemu i komu ma służyć, bo jeżeli są jakieś zarzuty, sprawa jest prowadzona w końcu od czterech lat, to przecież można było tym osobom je normalnie postawić w trybie, w którym nie byłoby wożenia z Gdańska do Wrocławia – tego wszystkiego, co naprawdę wskazuje na to, że daleko nam jest od kraju praworządnego - podkreślała.

Podkreślała, że "Maciej Witucki wielokrotnie składał zeznania" w swojej sprawie. - Nigdy się nie uchylał od tej odpowiedzialności. Jestem przekonana, że skończy się, jeżeli nawet będą postawione zarzuty, uniewinnieniem - zaznaczyła.

"Każdy obywatel może czuć się zagrożony"

- Jak można niszczyć życie ludzi, którzy mają tak ogromny dorobek, mają swoje rodziny i nagle ktoś w pięć minut to demoluje. Nie wiadomo w jakim celu - mówiła. Zdaniem Henryki Bochniarz "jest to naprawdę skandaliczne". - Każdy obywatel może czuć się zagrożony - dodała.

Pytana o to, jak na zatrzymanie Macieja Wituckiego zareagowali uczestnicy konferencji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), na którym była prelegentką, odpowiedziała: "nigdy nie spodziewałam się, że będę otwierała konferencję, zaczynając od komunikatu z prokuratury". - Nasi goście są w kompletnym szoku: znają organizację, znają Maćka od lat. Oni nie mogą uwierzyć, w głowie się nie mieści, że tak można potraktować jakiegokolwiek człowieka - mówiła.

Poinformowała, że organizacja ma "dziesiątki, setki poręczeń osobistych dla pana prezydenta Wituckiego". - Dla mnie to jest wstyd, że zamiast rozmawiać z tymi ludźmi o tym, jak poradzić sobie podczas tego strasznego kryzysu, to my zajmujemy się tą sprawą - podkreślała.

Kim jest Maciej Witucki?

Maciej Witucki pełni funkcję prezydenta organizacji biznesowej Konfederacja Lewiatan od 2019 roku. "Dzięki naszym działaniom, firmy wpływają na kształt prawa, prowadzą dialog z administracją i otrzymują narzędzia do rozwoju swojego biznesu. Reprezentujemy naszych członków w Polsce i Unii Europejskiej" - czytamy na stronie internetowej organizacji. Ma ona "stałe przedstawicielstwo w Brukseli i jako jedyna organizacja z Polski należy do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji biznesu". Według informacji podanych na stronie organizacji skupia ona ponad 4100 firm, zatrudniających ponad milion pracowników.

Witucki jest też wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego.

