Syn posła PiS w spółce kolejowej. "Wrócił na poprzednie stanowisko"

Maciej Smoliński w spółkach kolejowych

"GW" podała, że "w roku 2022 wynagrodzenie jednoosobowego zarządu BTW wyniosło 302 tys. zł, co daje średnią ponad 25 tys. zł miesięcznie". "Pensja Smolińskiego mogła być zbliżona do tej kwoty lub nieco niższa, jeśli kwota 302 tys. zł zawierała odprawę dla poprzednika" - zaznaczyła gazeta. P.o. rzecznika prasowego w Grupie Trakcja nie odniosła się do naszego pytania o zarobki.

Kazimierz Smoliński o karierze zawodowej syna

- To jest decyzja mojego syna. On stanął do konkursu i wygrał. Ja nie byłem zwolennikiem tego, ale nie mogę mu zabronić. Miał problemy w swojej prywatnej firmie, bo ona nie mogła zdobywać zleceń od Skarbu Państwa, bo też jest problem. No gdzieś te nasze dzieci muszą pracować, tak? Jak w prywatnej firmie pracują, a ona dostanie zlecenie od Skarbu Państwa, to też media by się o tym rozpisywały. Syn jest dorosły, nie mam na to wpływu - mówił Kazimierz Smoliński w wywiadzie radiowym.